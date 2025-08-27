Esquema de venda ilegal de vacinas do SUS é descoberto; veja o caso

A Polícia Civil de Rondônia concluiu as investigações que apontam um esquema de desvio de vacinas do Sistema Único de Saúde (SUS) para abastecer clínicas privadas em Cacoal (RO). Quatro pessoas foram indiciadas: três servidoras da Secretaria Municipal de Saúde e a responsável por uma empresa particular.

De acordo com o inquérito da operação “A Última Dose”, as doses da vacina BCG — que previne contra formas graves da tuberculose — eram comercializadas por R$ 200 cada. O imunizante é oferecido de forma gratuita pelo SUS desde maio de 2023, quando deixou de estar disponível em clínicas particulares.

Na primeira fase da operação, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, na clínica investigada, na Secretaria de Saúde e no Centro Especializado em Reabilitação (CER II). Na segunda etapa, as investigações confirmaram o envolvimento das servidoras e da empresária no desvio.

O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário e será analisado pelo Ministério Público de Rondônia, que decidirá se apresenta denúncia formal contra as indiciadas.

A investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco 2), em parceria com o Ministério Público.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias

📌 Fonte: g1 RO