27/08/2025
Universo POP
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix

Esquema de venda ilegal de vacinas do SUS é descoberto; veja o caso

Servidoras da saúde e dona de clínica são indiciadas por desviar imunizantes contra tuberculose, vendidos a R$ 200 cada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil de Rondônia concluiu as investigações que apontam um esquema de desvio de vacinas do Sistema Único de Saúde (SUS) para abastecer clínicas privadas em Cacoal (RO). Quatro pessoas foram indiciadas: três servidoras da Secretaria Municipal de Saúde e a responsável por uma empresa particular.

De acordo com o inquérito da operação “A Última Dose”, as doses da vacina BCG — que previne contra formas graves da tuberculose — eram comercializadas por R$ 200 cada. O imunizante é oferecido de forma gratuita pelo SUS desde maio de 2023, quando deixou de estar disponível em clínicas particulares.

Equipe do DRACO — Foto: Reprodução redes sociais

Na primeira fase da operação, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, na clínica investigada, na Secretaria de Saúde e no Centro Especializado em Reabilitação (CER II). Na segunda etapa, as investigações confirmaram o envolvimento das servidoras e da empresária no desvio.

O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário e será analisado pelo Ministério Público de Rondônia, que decidirá se apresenta denúncia formal contra as indiciadas.

A investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco 2), em parceria com o Ministério Público.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias
📌 Fonte: g1 RO

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.