7 de agosto de 2025
“Estamos monitorando de perto” diz Embaixada dos EUA sobre aliados de Moraes

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nota na rede social X aos membros do judiciário brasileiro e aliados que apoiam o ministro do STF

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil alertou nesta quinta-feira (7/8), em publicação no X, membros do judiciário brasileiro e aliados do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Na nota, o órgão diz que “os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta” do ministro.

Conforme a Embaixada, Moraes “é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores” e as “suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump”. Por fim, a instituição diz que os Estados Unidos estão “monitorando a situação de perto”.

A publicação acontece um dia após o ministro Gilmar Mendes, também do STF, manifestar publicamente apoio a Moraes. Além disso, Gilmar desmentiu boatos de que o ministro estaria isolado na Corte após determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

“O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes”, enfatizou o decano da Corte. “Não há nenhum desconforto [sobre a decisão]. O ministro Alexandre tem toda nossa confiança e apoio”, complementou.

No dia 30 de julho, Moraes foi sancionado com base na Lei Magnitsky — que resulta na proibição de ter contas bancárias e investimentos no país norte-americano, além do cancelamento do visto. Antes, no dia 18 daquele mês, o governo dos EUA revogou o visto de alguns ministros do Supremo e de seus familiares.

Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada na segunda-feira (4/8) após descumprir medidas cautelares. No domingo (3/8), durante ligação com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) — que estava em manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, em São Paulo — Bolsonaro proferiu frases a seus apoiadores. O momento foi gravado e publicado nas redes sociais de um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP).

