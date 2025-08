Estande da SETE na ExpoAcre 2025 destaca turismo acreano com experiências imersivas e interatividade

Um dos espaços mais movimentados da ExpoAcre 2025 é o estande da SETE (Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo), que nesta edição celebra os 50 anos da maior feira do estado com um ambiente interativo e cheio de experiências voltadas para o turismo local. A iniciativa tem atraído famílias inteiras, crianças e turistas que circulam pelo parque.

De acordo com o secretário Marcelo Messias, a proposta este ano foi criar um espaço mais acessível e atrativo, em um ponto estratégico da feira, o que garantiu um fluxo bem maior de visitantes em relação à edição anterior. Ele explica que o objetivo principal é apresentar as atrações turísticas do Acre ao próprio povo acreano, como forma de fortalecer o turismo interno.

“A ExpoAcre é a maior vitrine que temos para divulgar nossas belezas e riquezas. Não dá para vender o Acre para fora se o acreano ainda não conhece o que tem aqui dentro”, afirmou Messias, destacando que a secretaria tem levado o estado para fora do país em grandes eventos, mas que o trabalho começa dentro de casa.

O estande oferece experiências imersivas como o passeio simbólico pelo Rio Croa, por meio de uma canoa cenográfica, e a visita virtual à Serra do Divisor com o uso de óculos 3D, que simula a sensação real de estar na floresta. Segundo o secretário, mesmo quem nunca esteve na Serra consegue ter uma boa noção do que encontrará por lá.

Outro destaque da exposição é a parceria com a Prefeitura de Rio Branco para a divulgação dos geoglifos, formações arqueológicas únicas da região e que, segundo Messias, devem transformar a capital na “cidade dos geoglifos”, impulsionando um novo segmento do turismo local. Também estão presentes a Trilha Chico Mendes, festivais indígenas e uma linha do tempo que conta a história das cinco décadas da ExpoAcre.

Marcelo Messias reforçou o convite para que a população aproveite os últimos dias da feira para visitar o estande. Ele lembra que o espaço também conta com sorteios de brindes e atividades para crianças, sendo uma oportunidade de aprendizado e valorização da identidade acreana. Para ele, é essencial que o povo conheça e se orgulhe do que o estado tem a oferecer: “Já passou da hora de dizer que o Acre não tem o que fazer. Temos, sim, muito a mostrar.”

Confira a galeria: