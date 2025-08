Estátua gigante de chocolate do Mapinguari é quebrada e distribuída ao público na Expoacre

No último dia da Expoacre, a lendária figura amazônica do Mapinguari ganhou uma forma deliciosa e inovadora: uma estátua de chocolate, que foi quebrada e distribuída ao público. A escultura, feita com cacau produzido na região do Acre, foi uma das atrações mais populares do Espaço da Rota do Cacau, celebrando o encerramento do evento.

A iniciativa, uma colaboração entre o governo estadual, a Secretaria de Agricultura (Seagri), Sebrae/AC e agricultores locais, teve como objetivo principal valorizar a cultura da floresta e promover a produção regional de cacau.

A quebra da estátua de chocolate e sua distribuição marcaram o fim das atividades do Espaço da Rota do Cacau, simbolizando a democratização do acesso aos produtos locais. A ação foi um sucesso entre os visitantes de todas as idades.