22/08/2025
Estatuetas de Bolsonaro são colocadas para apoiadores tirarem fotos em filiação de Bittar no PL

O evento acontece no auditório da Uninorte e conta com a presença de diversas autoridades e políticos

Duas estatuetas do exato tamanho do ex-presidente Jair Bolsonaro foram colocadas no ato de filiação do senador Marcio Bittar ao Partido Liberal (PL), nesta sexta-feira (22).

Outras lideranças políticas de outros estados também marcam presença no evento

O evento acontece no auditório da Uninorte e conta com a presença de diversas autoridades e políticos, incluindo o governador Gladson Camelí e o prefeito Tião Bocalom.

“O senador Marcio disse que o presidente Bolsonaro estaria aqui, e está, dessa forma”, disse Edson Siqueira, liderança do PL e um dos organizadores do ato.

Outras lideranças políticas de outros estados também marcam presença no evento, como os senadores Marcos Rogério (PL-RO), Eduardo Gomes (PL-TO), Izalci Lucas (PL-DF) e Wellington Fagundes (PL-MT); além dos deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF).

