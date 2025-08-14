Estes alimentos ricos em proteína e colágeno vão transformar sua pele

A aparência jovem e saudável da pele não depende apenas de cremes e tratamentos estéticos. A alimentação exerce papel fundamental na produção de colágeno, proteína responsável por manter a firmeza, a elasticidade e a sustentação da pele.
Com o passar dos anos, a produção natural dessa proteína diminui, tornando essencial o consumo de alimentos que forneçam matéria-prima para sua síntese.
Uma das formas de estimular a síntese de colágeno é por meio da alimentação
Entre as fontes de proteína de alta qualidade, destacam-se carnes magras, aves, ovos, peixes e leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico. Esses alimentos oferecem aminoácidos essenciais para a formação do colágeno.
Já as fontes diretas da proteína, como caldos preparados com ossos, gelatina sem açúcar e cortes ricos em tecido conjuntivo, podem contribuir para reforçar essa estrutura.
Além disso, a absorção e o aproveitamento do colágeno dependem de nutrientes como vitamina C, presente em frutas como acerola, kiwi e laranja, e de antioxidantes que protegem as fibras contra danos.
Rico em nutrientes essenciais para o corpo
A combinação entre proteína adequada, fontes naturais de colágeno e uma dieta rica em frutas e vegetais é um investimento que reflete na textura, no brilho e na firmeza da pele — transformando o tão desejado “efeito pele de pêssego” em um resultado possível de alcançar a partir do prato.
Anote agora a nossa lista prática de alimentos e combinações para potencializar o colágeno por meio da dieta:
- Peito de frango grelhado + salada de folhas verdes + laranja (proteína magra + vitamina C para síntese de colágeno);
- Ovos mexidos com espinafre (proteína + antioxidantes);
- Peixe grelhado com purê de batata-doce e brócolis (proteína de alta qualidade + betacaroteno);
- Caldo de ossos caseiro (colágeno direto na dieta);
- Iogurte natural + morangos, kiwi e sementes de chia (proteína + vitamina C + ômega 3);
- Feijão ou lentilha com arroz integral e couve refogada (proteína vegetal + antioxidantes);
- Gelatina sem açúcar com maracujá e gotinhas de stevia (colágeno + vitamina C).
(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida