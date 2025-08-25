“Estou bem”, diz modelo hospitalizada ao posar de biquíni na neve

A modelo brasileira Karol Rosalin se manifestou nas redes sociais após ter sido hospitalizada em San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina no último fim de semana. Ela posou de biquíni em uma paisagem coberta de neve para participar de uma trend nas redes sociais que viralizou entre celebridades.

“Meus lindos, eu já estou bem. Obrigada pelo carinho! A gente faz umas loucuras na internet, né? Rs. Mas tá tudo certo”, disse nas redes sociais.

Karol Rosalin tem 26 anos e é natural de São Paulo. Ela disse que não imaginava as consequências de aderir à brincadeira. “A sensação térmica estava ainda mais baixa que a registrada, parecia que estava entrando dentro de uma geladeira”.

Minutos após os cliques, a modelo começou a sentir os efeitos do frio extremo: “Meu bumbum ficou totalmente congelado, não sentia mais nada. Precisei procurar uma emergência porque realmente fiquei assustada com o que estava acontecendo”.

Karol acredita que sua composição corporal agravou a situação. “Por causa do meu índice tão baixo, meu corpo não tem gordura suficiente para me proteger nessas situações. Acredito que isso tenha feito com que o congelamento fosse ainda mais rápido”, explicou ela, que afirma ter apenas 7% de gordura corporal.

Famosas já participaram da trend

Conhecida como a “mulher fitness perfeita” — título atribuído por uma inteligência artificial da Playboy Austrália —, Karol Rosalin participou da trend já replicada por nomes como Anitta, Virginia Fonseca, Luciana Gimenez, Gkay, Khloé Kardashian e Kendall Jenner.