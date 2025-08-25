25/08/2025
Universo POP
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal

“Estou bem”, diz modelo hospitalizada ao posar de biquíni na neve

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
“estou-bem”,-diz-modelo-hospitalizada-ao-posar-de-biquini-na-neve

A modelo brasileira Karol Rosalin se manifestou nas redes sociais após ter sido hospitalizada em San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina no último fim de semana. Ela posou de biquíni em uma paisagem coberta de neve para participar de uma trend nas redes sociais que viralizou entre celebridades.

“Meus lindos, eu já estou bem. Obrigada pelo carinho! A gente faz umas loucuras na internet, né? Rs. Mas tá tudo certo”, disse nas redes sociais.

12 imagensKarol RosalinKarol RosalinKarol RosalinKarol RosalinKarol RosalinFechar modal.1 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais2 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais3 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais4 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais5 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais6 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais7 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais8 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais9 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais10 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais11 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais12 de 12

Karol Rosalin

Reprodução/Redes sociais

Karol Rosalin tem 26 anos e é natural de São Paulo. Ela disse que não imaginava as consequências de aderir à brincadeira. “A sensação térmica estava ainda mais baixa que a registrada, parecia que estava entrando dentro de uma geladeira”.

Minutos após os cliques, a modelo começou a sentir os efeitos do frio extremo: “Meu bumbum ficou totalmente congelado, não sentia mais nada. Precisei procurar uma emergência porque realmente fiquei assustada com o que estava acontecendo”.

Karol acredita que sua composição corporal agravou a situação. “Por causa do meu índice tão baixo, meu corpo não tem gordura suficiente para me proteger nessas situações. Acredito que isso tenha feito com que o congelamento fosse ainda mais rápido”, explicou ela, que afirma ter apenas 7% de gordura corporal.

famosas posando de biquini na neveFamosas já participaram da trend

Conhecida como a “mulher fitness perfeita” — título atribuído por uma inteligência artificial da Playboy Austrália —, Karol Rosalin participou da trend já replicada por nomes como Anitta, Virginia Fonseca, Luciana Gimenez, Gkay, Khloé Kardashian e Kendall Jenner.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.