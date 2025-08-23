23/08/2025
Universo POP
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

Estrela da NBA, jogador alemão fala sobre diferença racial no país

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Campeão mundial com a Seleção Alemã de Basquete em 2023 e eleito melhor jogador da competição, o armador Dennis Schröder, declarou sentir que não terá o mesmo prestígio que demais importantes jogadores de seu país por conta da sua cor.

Em entrevista ao portal Stern, da Alemanha, o jogador lamentou a diferença racial no tratamento dos fãs de basquete da Alemanha:

Quando eu tinha 14 anos, sentei diante da TV para ver Dirk Nowitzki carregar a bandeira nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. E eu pensei: ‘Incrível, não há honra maior’. É uma grande honra, mas para mim nunca será o mesmo que para Dirk. Nunca receberei o mesmo carinho neste país porque tenho a pele escura“, disse o jogador.
3 imagensO jogador foi um dos pivôs para a conquista do mundial em 2023 Schroder foi eleito MVP do campeonatoFechar modal.1 de 3

O jogador defende o Sacramento Kings

Luciano Lima/Getty Images2 de 3

O jogador foi um dos pivôs para a conquista do mundial em 2023

Christina Pahnke – sampics/Getty Images3 de 3

Schroder foi eleito MVP do campeonato

Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Leia também

Em seu relato, Schröder mencionou o ala Dirk Nowitzki. O jogador teve a sua carreira marcada pela idolatria que conquistou no Dallas Mavericks. O time da franquia da NBA foi o único que o alemão atuou até se aposentar. Por suas conquistas em quadra, o jogador é apontado como um dos principais atletas que surgiram na Alemanha. A prova disso é uma honraria conquistada em 2021, em que foi homenageado como um dos 75 maiores jogadores da história da liga.

Em outro momento, nas Olimpíadas de 2024, na França, o jogador foi selecionado para ser o porta-bandeira da Alemanha, e entrou para a história por ser o primeiro atleta negro do país escolhido para a função. À época, o jogador comentou sobre as críticas que recebeu sobre ter sido nomeado para o momento que antecedia o torneio:

“Sou atacado por ser negro, minha mulher Ellen é atacada por estar com um homem negro. Mas não me vejo no papel apenas porque sou negro e posso passar uma mensagem. Também vejo como um reconhecimento das conquistas da seleção da Alemanha nos últimos anos.”, disse Schröder.

Atualmente o armador defende o Sacramento Kings. O jogador deixou o Nets em 2024 em uma troca envolvendo De’Anthony Melton. Pela ex-equipe, Schroder conquistou números interessantes na temporada. O alemão teve uma média de 18.4 pontos por partida e se destacou por ser um dos principais chutadores da liga.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.