Estrela da NBA, jogador alemão fala sobre diferença racial no país

Campeão mundial com a Seleção Alemã de Basquete em 2023 e eleito melhor jogador da competição, o armador Dennis Schröder, declarou sentir que não terá o mesmo prestígio que demais importantes jogadores de seu país por conta da sua cor.
Em entrevista ao portal Stern, da Alemanha, o jogador lamentou a diferença racial no tratamento dos fãs de basquete da Alemanha:
“Quando eu tinha 14 anos, sentei diante da TV para ver Dirk Nowitzki carregar a bandeira nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. E eu pensei: ‘Incrível, não há honra maior’. É uma grande honra, mas para mim nunca será o mesmo que para Dirk. Nunca receberei o mesmo carinho neste país porque tenho a pele escura“, disse o jogador.
O jogador defende o Sacramento Kings
O jogador foi um dos pivôs para a conquista do mundial em 2023
Schroder foi eleito MVP do campeonato
Em seu relato, Schröder mencionou o ala Dirk Nowitzki. O jogador teve a sua carreira marcada pela idolatria que conquistou no Dallas Mavericks. O time da franquia da NBA foi o único que o alemão atuou até se aposentar. Por suas conquistas em quadra, o jogador é apontado como um dos principais atletas que surgiram na Alemanha. A prova disso é uma honraria conquistada em 2021, em que foi homenageado como um dos 75 maiores jogadores da história da liga.
Em outro momento, nas Olimpíadas de 2024, na França, o jogador foi selecionado para ser o porta-bandeira da Alemanha, e entrou para a história por ser o primeiro atleta negro do país escolhido para a função. À época, o jogador comentou sobre as críticas que recebeu sobre ter sido nomeado para o momento que antecedia o torneio:
“Sou atacado por ser negro, minha mulher Ellen é atacada por estar com um homem negro. Mas não me vejo no papel apenas porque sou negro e posso passar uma mensagem. Também vejo como um reconhecimento das conquistas da seleção da Alemanha nos últimos anos.”, disse Schröder.
Atualmente o armador defende o Sacramento Kings. O jogador deixou o Nets em 2024 em uma troca envolvendo De’Anthony Melton. Pela ex-equipe, Schroder conquistou números interessantes na temporada. O alemão teve uma média de 18.4 pontos por partida e se destacou por ser um dos principais chutadores da liga.