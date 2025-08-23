Estrela da NBA, jogador alemão fala sobre diferença racial no país

Campeão mundial com a Seleção Alemã de Basquete em 2023 e eleito melhor jogador da competição, o armador Dennis Schröder, declarou sentir que não terá o mesmo prestígio que demais importantes jogadores de seu país por conta da sua cor.

Em entrevista ao portal Stern, da Alemanha, o jogador lamentou a diferença racial no tratamento dos fãs de basquete da Alemanha:

“Quando eu tinha 14 anos, sentei diante da TV para ver Dirk Nowitzki carregar a bandeira nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. E eu pensei: ‘Incrível, não há honra maior’. É uma grande honra, mas para mim nunca será o mesmo que para Dirk. Nunca receberei o mesmo carinho neste país porque tenho a pele escura“, disse o jogador.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 O jogador defende o Sacramento Kings Luciano Lima/Getty Images 2 de 3 O jogador foi um dos pivôs para a conquista do mundial em 2023 Christina Pahnke – sampics/Getty Images 3 de 3 Schroder foi eleito MVP do campeonato Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Em seu relato, Schröder mencionou o ala Dirk Nowitzki. O jogador teve a sua carreira marcada pela idolatria que conquistou no Dallas Mavericks. O time da franquia da NBA foi o único que o alemão atuou até se aposentar. Por suas conquistas em quadra, o jogador é apontado como um dos principais atletas que surgiram na Alemanha. A prova disso é uma honraria conquistada em 2021, em que foi homenageado como um dos 75 maiores jogadores da história da liga.

Em outro momento, nas Olimpíadas de 2024, na França, o jogador foi selecionado para ser o porta-bandeira da Alemanha, e entrou para a história por ser o primeiro atleta negro do país escolhido para a função. À época, o jogador comentou sobre as críticas que recebeu sobre ter sido nomeado para o momento que antecedia o torneio:

“Sou atacado por ser negro, minha mulher Ellen é atacada por estar com um homem negro. Mas não me vejo no papel apenas porque sou negro e posso passar uma mensagem. Também vejo como um reconhecimento das conquistas da seleção da Alemanha nos últimos anos.”, disse Schröder.

Atualmente o armador defende o Sacramento Kings. O jogador deixou o Nets em 2024 em uma troca envolvendo De’Anthony Melton. Pela ex-equipe, Schroder conquistou números interessantes na temporada. O alemão teve uma média de 18.4 pontos por partida e se destacou por ser um dos principais chutadores da liga.