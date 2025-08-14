Estresse ou personalidade? Descubra se o seu cachorro está ansioso

Ter um cachorro em casa que parece apresentar variações bruscas de humor pode parecer uma experiência comum. Entretanto, traços como excesso de agitação, tensão recorrente ou medo frequente podem estar ligados a questões emocionais, como ansiedade, estresse ou até depressão. Observar os sintomas e alterações comportamentais é essencial para promover a saúde mental do pet.

Os cães manifestam sentimentos por meio de alterações comportamentais. É o que explica o veterinário Adalberto Von Ancken. Segundo o especialista, os cachorros podem ter alterações que vão desde vocalizações até alterações fisiológicas, como vômitos e diarreias. O ideal é que o tutor nunca avalie um comportamento canino de forma isolada, caso haja suspeitas de alguma doença.

Os cães podem expressar afeto de diferentes formas

A relação de proximidade entre tutor e pet influencia o bem-estar de ambos

A conexão mútua ocorre através do olhar

Os animais de estimação desempenham um papel importante para a família

Confira alguns sinais de que a agitação excessiva ou desânimo do seu pet pode ser, na verdade, um sintoma:

Constante inquietude: os filhotes costumam ser demasiadamente ativos. Entretando, animais doentes também podem ser agitados. Isso porque, em casos de dor, eles não encontram posições em que a dor é menor ou, ainda, devido à ansiedade, se comportam de maneira inquieta.

Interação reduzida: Von Ancken explica que os animais mais velhos costumam ser naturalmente mais calmos e interagem menos, devido à deficiência cognitiva ou dores físicas. “Animais depressivos, tristes, magoados, também assumem o comportamento”, detalha.

Evacuação ou urina desregulada: seja por diarreia ou não, o descontrole pode ser um sinal. Ainda que muitos tutores associem as fezes e urina em lugares inadequados a uma forma de birra ou rancor do animais de estimação em relação ao tutor, o comportamento pode ser um sinal de medo excessivo, comumente causado por uma ansiedade de separação.

O especialista explica que determindas raças podem expressar sinais de inquietude com maior frequência, a exemplo das raças branquicefálicas, como pug, shih tzu, os buldogues ou lhasa apso, que costumam ser mais ofegantes. “Animais mais jovens são agitados e podem quebrar objetos, denotando raiva, destrutividade”, finaliza Von Ancken, professor da Universidade Cruzeiro do Sul.