Estudante de 20 anos morre após ser baleado por policial

O jovem João Gabriel Matos da Silva estava em uma moto quando foi abordado por um agente à paisana

Um estudante universitário de tecnologia da informação, de 20 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (14), após ser baleado por um policial civil no Recanto das Emas, em Brasília. João Gabriel Matos da Silva estava em uma moto com um adolescente quando o incidente fatal ocorreu.

De acordo com relatos de vizinhos, um agente à paisana em um carro descaracterizado teria tentado abordar os jovens. Acreditando que se tratava de um assalto, João Gabriel teria acelerado a moto, e o policial disparou, atingindo-o fatalmente. O tiro também feriu o adolescente, que foi levado para o hospital.

Reprodução/redes sociais

Revolta da comunidade e o que diz a polícia

A morte do jovem, que era descrito como muito querido na comunidade, gerou revolta entre familiares e amigos. Dezenas de pessoas foram à 27ª Delegacia de Polícia para protestar contra a “ação desastrosa” do policial.

Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que a Corregedoria acompanha o caso desde o início. Um inquérito foi instaurado para apurar rigorosamente o ocorrido e tomar as medidas necessárias.

João Gabriel era filho único, ex-integrante do Exército Brasileiro e estava no Recanto das Emas para ajudar seu pai em uma reforma.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

