Estudante de Rondônia emociona ao cantar em show de talentos e viraliza nas redes

Sabe aquele sonho de cantar no chuveiro como se estivesse em um grande palco? Marcos Vinícius, de apenas 13 anos, transformou essa fantasia em realidade e encantou a todos durante um show de talentos na Escola Marcelo Cândia Subsede 1, em Porto Velho (RO).

O estudante do 8º ano interpretou a música “Mega Sena”, de Pablo do Arrocha, em dueto com Marília Tavares, e conquistou não só os colegas e professores presentes, mas também milhares de pessoas nas redes sociais. O vídeo da apresentação já ultrapassou 220 mil visualizações e 18 mil curtidas no TikTok, além de mais de 6 mil views no Instagram.

Apesar do nervosismo inicial, Marcos relatou que tudo mudou após cantar a primeira nota:

— “Nunca tinha cantado para muita gente, só para o pessoal do meu treino. Minhas mãos estavam geladas, mas depois que comecei, o nervosismo passou. Foi incrível ver meus amigos dançando e me elogiando”, disse.

A diretora da escola, irmã Carmen Baseggio, destacou o impacto da performance:

— “Ele é uma criança encantadora e o que mais nos marcou foi a forma como os colegas o acolheram. Foi uma surpresa que revelou um talento guardado e nos trouxe muita alegria”, afirmou.

Conhecido por ser um aluno quieto e dedicado, Marcos surpreendeu pela presença de palco. O pai dele, Antônio, também comentou sobre o talento do filho:

— “Ele sempre gostou de música, mas começou a cantar há pouco tempo. É um menino obediente, educado e feliz”, contou.

Apesar do sucesso repentino, Marcos garante que cantar é apenas um hobby e não pensa, por enquanto, em seguir carreira profissional.

📌 Fonte: G1

✍️ Redigido por ContilNet Notícias