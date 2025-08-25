25/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”

Estudante de Rondônia emociona ao cantar em show de talentos e viraliza nas redes

Marcos Vinícius, de 13 anos, surpreendeu colegas e professores com voz marcante e já soma mais de 220 mil visualizações no TikTok

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Sabe aquele sonho de cantar no chuveiro como se estivesse em um grande palco? Marcos Vinícius, de apenas 13 anos, transformou essa fantasia em realidade e encantou a todos durante um show de talentos na Escola Marcelo Cândia Subsede 1, em Porto Velho (RO).

O estudante do 8º ano interpretou a música “Mega Sena”, de Pablo do Arrocha, em dueto com Marília Tavares, e conquistou não só os colegas e professores presentes, mas também milhares de pessoas nas redes sociais. O vídeo da apresentação já ultrapassou 220 mil visualizações e 18 mil curtidas no TikTok, além de mais de 6 mil views no Instagram.

Marcos Vinícius o cantor — Foto: Reprodução Redes Sociais

Apesar do nervosismo inicial, Marcos relatou que tudo mudou após cantar a primeira nota:
“Nunca tinha cantado para muita gente, só para o pessoal do meu treino. Minhas mãos estavam geladas, mas depois que comecei, o nervosismo passou. Foi incrível ver meus amigos dançando e me elogiando”, disse.

A diretora da escola, irmã Carmen Baseggio, destacou o impacto da performance:
“Ele é uma criança encantadora e o que mais nos marcou foi a forma como os colegas o acolheram. Foi uma surpresa que revelou um talento guardado e nos trouxe muita alegria”, afirmou.

Conhecido por ser um aluno quieto e dedicado, Marcos surpreendeu pela presença de palco. O pai dele, Antônio, também comentou sobre o talento do filho:
“Ele sempre gostou de música, mas começou a cantar há pouco tempo. É um menino obediente, educado e feliz”, contou.

Apesar do sucesso repentino, Marcos garante que cantar é apenas um hobby e não pensa, por enquanto, em seguir carreira profissional.

📌 Fonte: G1
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.