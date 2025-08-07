8 de agosto de 2025
Estudante indígena do Acre leva pesquisa sobre resistência e saberes ao maior encontro do Brasil

O tema do evento foi “Justiça Climática e Direitos Humanos: Ciências Indígenas como Rede de Troca para o Equilíbrio Humano no Mundo Terrestre”

O estudante Samuel Arara, representante do povo Shãwadawa e presidente do Coletivo dos Estudantes Indígenas da Universidade Federal do Acre (CeiUfac), está participando do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas (ENEI), considerado o maior evento do gênero no país. O encontro ocorre entre os dias 5 e 9 de agosto, em Manaus, no estado do Amazonas.

A liderança indígena representou o Acre no evento/Foto: Cedida

Com o tema “Justiça Climática e Direitos Humanos: Ciências Indígenas como Rede de Troca para o Equilíbrio Humano no Mundo Terrestre”, o Enei reúne lideranças indígenas, pesquisadores, organizações e representantes de diversos territórios do Brasil. A programação promove debates sobre saberes tradicionais, ciências vivas, educação e os direitos dos povos originários.

Durante o evento, Samuel apresenta a pesquisa “Territorialidade, Ciência Viva e Coletividade: Trajetória do Coletivo dos Estudantes Indígenas da Universidade Federal do Acre”, que aborda o movimento estudantil indígena no estado, destacando suas lutas, conquistas e desafios no contexto do ensino superior.

Segundo o estudante, o trabalho é resultado de uma construção coletiva, com foco na valorização dos saberes tradicionais e no fortalecimento do protagonismo indígena nas universidades. Ele ressalta ainda a importância de iniciativas como o CeiUfac e da criação de redes de apoio entre estudantes de diferentes povos.

Além da apresentação da pesquisa, Samuel participa de articulações com outros coletivos e organizações indígenas de diferentes estados, com o objetivo de fortalecer as redes de apoio estudantil e ampliar a incidência política dos povos indígenas no meio acadêmico.

O Enei é reconhecido como um espaço de formação política, intercâmbio cultural e construção de agendas comuns, reafirmando o papel da juventude indígena na defesa dos territórios, no enfrentamento à crise climática e na garantia dos direitos humanos.

