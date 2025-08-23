Estudantes de Educação Física da Ufac homenageiam Ney Matogrosso em apresentação

Um vídeo de uma apresentação de estudantes do curso de Educação Física da Universidade Federal do Acre (Ufac) está em circulação nas redes sociais. A performance, gravada no Centro de Convenções da instituição, homenageia o cantor Ney Matogrosso.

A coreografia realizada por, aproximadamente, 90 alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. A apresentação serviu como avaliação para as disciplinas de Corporeidade e Movimento e Atividades Rítmicas e Expressivas.

Orientados pelos professores Jhonatan Gadelha e Elissandra Pontes, os alunos encenaram uma coreografia inspirada na canção “Homem com H”, conhecida do repertório do artista.