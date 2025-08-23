23/08/2025
Estudantes de Educação Física da Ufac homenageiam Ney Matogrosso em apresentação

A coreografia foi executada por cerca de 90 calouros, alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física

Um vídeo de uma apresentação de estudantes do curso de Educação Física da Universidade Federal do Acre (Ufac) está em circulação nas redes sociais. A performance, gravada no Centro de Convenções da instituição, homenageia o cantor Ney Matogrosso.

A apresentação foi feita por alunos da Educação Física/Foto: Reprodução

A coreografia realizada por, aproximadamente, 90 alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. A apresentação serviu como avaliação para as disciplinas de Corporeidade e Movimento e Atividades Rítmicas e Expressivas.

Orientados pelos professores Jhonatan Gadelha e Elissandra Pontes, os alunos encenaram uma coreografia inspirada na canção “Homem com H”, conhecida do repertório do artista.

ContilNet Notícias

