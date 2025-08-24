Estudantes do Acre conquistam ouro na Olimpíada Brasileira de Foguetes

A equipe acreana formada por estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) conquistou a medalha de ouro na Jornada dos Foguetes, promovida pela Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), realizada de 18 a 21 de agosto, em Barra do Piraí, Rio de Janeiro.

João Augusto do Nascimento de Queiroz, 17 anos, estudante do 3º ano integrado em informática, destacou os desafios enfrentados pela equipe, incluindo o alto custo dos materiais e a dificuldade de encontrar um local adequado para testar os foguetes. Os primeiros experimentos usaram garrafas PET, papel paraná e coifas de maçã, e as soluções químicas foram desenvolvidas pelos próprios alunos em projetos do Ifac.

Ao retornar ao Acre, João Augusto pretende motivar outros estudantes a participarem de projetos científicos e feiras de ciências. A equipe também participa do projeto de extensão Ciência em Ação, que oferece oficinas de foguetes em escolas, com o objetivo de tornar a ciência mais acessível e divertida para jovens do ensino fundamental e médio.

A professora de física Karla Leite Vilas Boas, responsável por acompanhar os alunos na competição, ressalta que eventos como a Jornada dos Foguetes combinam aprendizado prático, intercâmbio cultural e desenvolvimento de competências como matemática, química, física, pesquisa e trabalho em equipe. O projeto foi iniciado por ela em 2023 e, após uma pausa no ano passado devido à greve, voltou este ano com classificação nacional.

As informações são do g1 Acre. Veja o vídeo: