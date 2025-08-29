Estudantes palestinos são acolhidos pela Irlanda e deixam Gaza

O ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Harris, anunciou nesta quinta-feira (28/8) que 52 estudantes de Gaza chegarão ao país esta semana com bolsas oferecidas por universidades irlandesas. Os alunos chegarão em grupos até domingo.

“Saúdo a chegada desses jovens palestinos à Irlanda e desejo-lhes muito sucesso em seus estudos aqui”, disse Simon Harris.

Leia também

Um primeiro grupo de 26 estudantes chegaria nesta quinta-feira. Os demais são esperados na sexta e domingo. A Irlanda trabalhou em parceria com as autoridades competentes para garantir que o grupo pudesse viajar com segurança e dentro das normas para Dublin.

“Nossa prioridade será transferir os estudantes para um centro médico para eventuais tratamentos de saúde. Também tentaremos tratar os graves problemas decorrentes da desnutrição”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Irlanda.

Simon Harris disse que este é um “pequeno gesto que os irlandeses podem fazer para mostrar sua solidariedade e ajudar os jovens na Palestina”.

A Irlanda é uma das vozes mais críticas em relação a Israel desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023. Neste período, a Dublin ajudou mais de 200 pessoas a deixar o território palestino e se estabelecer no país.

Em maio de 2024, a Irlanda se uniu à Espanha e à Noruega para reconhecer o “Estado soberano e independente da Palestina”.

Logo depois, o país decidiu estabelecer relações diplomáticas com a Palestina, incluindo a abertura de uma embaixada e a nomeação de um embaixador em Ramallah.

Além destes três países, outras nações europeias já declararam este reconhecimento. A França deve formalizar a sua posição no próximo mês.

O Reino Unido também anunciou nesta quinta-feira a intenção de receber, em breve, cerca de 40 estudantes bolsistas oriundos de Gaza.

Leia mais em RFI, parceira do Metrópoles.