estudo:-amantes-de-cerveja-se-dividem-entre-sabores-fortes-ou-suaves

O universo das cervejas evoluiu, com opções variadas, que agradam diferentes paladares. Ainda assim, pesquisadores descobriram que os apreciadores da bebida se dividem em duas categorias: aqueles que preferem sabores mais intensos e os que buscam experiências mais suaves.

Os resultados da nova pesquisa foram apresentados em 18 de agosto, durante a reunião da Sociedade Química Americana, em Washington, nos Estados Unidos.

Ao contrário de testes tradicionais conduzidos por jurados treinados, capazes de identificar notas cítricas ou florais como um especialista em vinho, os pesquisadores queriam entender o que realmente atrai o apreciador médio de cerveja.

Para isso, cerca de 135 voluntários participaram de três sessões de degustação de 18 tipos diferentes de cerveja. Todos os produtos tinham porcentagens semelhantes de álcool e níveis de amargor próximos, garantindo uma comparação justa.

Preferências químicas revelam dois grupos distintos

Os participantes avaliaram doçura, intensidade do aroma e outros elementos da bebida, enquanto a equipe analisava os compostos químicos predominantes no sabor de cada cerveja usando espectrometria de massas.

Os participantes se dividiram em dois grupos, com gostos bem diferentes. Quem prefere sabores mais intensos avaliou melhor bebidas com aromas e sabores marcantes, enquanto aqueles que gostam de opções mais suaves deram notas mais altas para sabores delicados.

“Os dois grupos são polos opostos na forma como respondem ao produto”, explicou Devin Peterson, cientista de alimentos da Universidade Estadual de Ohio, em comunicado.

Cada grupo mostrou respostas específicas a certos compostos químicos. Os que buscavam sabores intensos apreciaram o furaneol, ligado ao aroma de morango e geleias, enquanto os que preferem sabores mais suaves se inclinaram para o 3-metiltiopropionato de etila, associado ao abacaxi, e evitaram altas doses de α-terpineol, relacionado ao aroma de pinho.

Os resultados, segundo os autores, ajudam as cervejarias a direcionar melhor seus produtos, oferecendo opções alinhadas ao gosto de cada grupo. “Assim, a indústria pode orientar os consumidores para produtos que eles realmente apreciam”, disse Peterson.

