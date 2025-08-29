Estudo descobre proteínas que garantem o bom funcionamento do coração

Pesquisadores do Instituto Maçônico de Pesquisa Médica (MMRI), nos Estados Unidos, identificaram quais são as proteínas-chave para o funcionamento normal do coração. O estudo mostra que duas moléculas, chamadas RBPMS e RBPMS2, trabalham juntas para manter o órgão saudável.

Segundo os cientistas, essas proteínas protegem um processo chamado splicing, responsável por editar o RNA de forma a garantir que as células cardíacas fabriquem as proteínas corretas no momento adequado. Sem essa regulação, o coração pode apresentar sérios problemas de desenvolvimento.

O trabalho, publicado em 27 de agosto na revista científica Circulation Research, reforça que alterações nesse mecanismo estão ligadas a condições como miocardiopatias e cardiopatias congênitas. O objetivo da pesquisa foi entender como essas moléculas cooperam para evitar falhas no sistema cardíaco.

O que é splicing e qual sua importância para o coração

O splicing é uma etapa essencial no processamento genético. Ele reorganiza ou exclui partes do RNA para criar diferentes versões de uma proteína a partir de um mesmo gene. Assim, o coração consegue produzir as proteínas necessárias para contrair e relaxar de forma adequada.

Quando esse mecanismo não funciona corretamente, o resultado pode ser a formação de proteínas defeituosas, incapazes de sustentar o funcionamento normal do músculo cardíaco. Por isso, os pesquisadores investigaram como as proteínas RBPMS e RBPMS2 atuam em conjunto.

Função das proteínas BPMS e RBPMS2 no coração

Utilizando modelos genéticos modernos, a equipe liderada pelo professor Tongbin Wu investigou o papel de RBPMS e RBPMS2 no coração em desenvolvimento. Quando as duas proteínas foram removidas ao mesmo tempo das células do músculo cardíaco, os embriões não sobreviveram. Nesses casos, o coração apresentou defeitos estruturais graves, incapazes de sustentar a contração normal do órgão.

Já a exclusão isolada de apenas uma das proteínas não comprometeu a formação nem a função cardíaca. Isso levou os pesquisadores a concluir que elas desempenham papéis semelhantes, mas precisam atuar em conjunto para garantir a produção correta das proteínas necessárias ao funcionamento do coração.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), doenças cardiovasculares são algumas das principais causas de mortes no Brasil. Segundo a instituição, a maioria dos óbitos poderiam ser evitados ou postergados com cuidados preventivos e medidas terapêuticas

Para a SBC, a prevenção e o tratamento adequado dos fatores de risco e das doenças do coração podem ser o suficientes para reverter quadros graves. Para isso, é necessário saber identificar os principais sintomas de problemas cardiovasculares e tratá-los, caso apresente algum deles

Dentre as doenças cardiovasculares que mais fazem vítimas fatais, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) se destaca. Ele é causado devido à presença de placas de gordura que entopem os vasos sanguíneos cerebrais. Entre os sintomas estão: dificuldade para falar, tontura, dificuldade para engolir, fraqueza de um lado do corpo, entre outros

Imagem ilustrativa de pessoa com dor no peito

A cardiomiopatia é outra grave doença que acomete o coração. A enfermidade, que deixa o músculo cardíaco inflamado e inchado, pode enfraquecer o coração a ponto de ser necessário realizar transplante. Entre os sintomas da doença estão: fraqueza frequente, inchaços e fadiga

O infarto do miocárdio acontece quando o fluxo sanguíneo no músculo miocárdio é interrompido por longo período. A ausência do sangue na região pode causar sérios problemas e até a morte do tecido. Obesidade, cigarro, colesterol alto e tendência genética podem causar a doença. Entre os sintomas estão: dor no peito que dura 20 minutos, formigamento no braço, queimação no peito, etc.

Uma das doenças do coração mais comuns, e grave é a insuficiência cardíaca. Ela é caracterizada pela incapacidade do coração de bombear o sangue para o organismo. A enfermidade provoca fadiga, dificuldade para respirar, fraqueza, etc. Entre as principais causas da enfermidade estão: infecções, diabetes, hábitos não saudáveis, etc.

A doença arterial periférica, assim como a maioria das doenças do coração, é provocada pela formação de placas de gordura e outras substâncias nas artérias que levam o sangue para membros inferiores do corpo, como pés e pernas. Colesterol alto e tabagismo contribuem para o problema. Entre os sintomas estão: feridas que não cicatrizam, disfunção erétil e inchaços no corpo

Causada por bactérias, fungos ou vírus de outras partes do corpo que migram para o coração e infeccionam o endocárdio, a endocardite é uma doença que pode causar calafrios, febre e fadigas. O tratamento da doença dependerá do quadro do paciente e, algumas vezes, a cirurgia pode ser indicada

Causada devido à inflamação de outros músculos cárdicos, a miocardite pode causar enfraquecimento do coração, frequência cardíaca anormal e morte súbita. Dores no peito, falta de ar e batimentos cardíacos anormais são alguns dos principais sintomas

Além dos sintomas comuns de cada uma das doenças cardiovasculares, cansaço excessivo sem motivo aparente, enjoo ou perda do apetite, dificuldade em respirar, inchaços, calafrio, tonturas, desmaio, taquicardia e tosse persistente podem ser sinais de problemas no coração

Segundo a cartilha de Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), apesar de alguns casos específicos, é possível prevenir problemas no coração mantendo bons hábitos alimentares, praticando exercícios físicos e cuidando da mente

Relevância da descoberta para doenças cardíacas

Segundo o professor Wu, a descoberta mostra que fatores de splicing não atuam sozinhos, mas em cooperação, para preservar a saúde do coração. O trabalho conjunto garante que genes essenciais sejam corretamente organizados e expressos.

Os resultados ajudam a explicar por que alterações nesse processo podem levar a doenças congênitas e adquiridas. A expectativa é que esse conhecimento contribua para futuras pesquisas sobre prevenção e tratamento de problemas cardíacos.

