12 de agosto de 2025
Etanol se aproxima da vantagem sobre a gasolina no Acre e pode ser opção mais econômica

No estado, a paridade entre os preços do etanol e da gasolina foi de 69,62%

O Acre está entre os seis estados brasileiros onde o etanol se mostrou mais competitivo que a gasolina na última semana, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.

gasolina-sera-vendida-a-r$-4,52-no-df,-no-dia-livre-de-impostos

Dados são da ANP/Foto: Reprodução

No estado, a paridade entre os preços do etanol e da gasolina foi de 69,62%. O índice está abaixo do patamar de 70%, considerado por especialistas como referência para indicar vantagem econômica do biocombustível em relação ao derivado do petróleo. Setores do mercado, no entanto, afirmam que o etanol pode ser competitivo até mesmo com paridades um pouco acima desse limite, dependendo do tipo de veículo.

Além do Acre, também registraram índices favoráveis ao etanol Mato Grosso (64,55%), Mato Grosso do Sul (65,27%), Minas Gerais (68,03%), Paraná (68,01%) e São Paulo (65,40%).

