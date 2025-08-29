EUA: vítima do Katrina é identificada 20 anos após furacão

Duas décadas depois do furacão Katrina, uma das vítimas foi identificada. Dorothy Virginia Driggers Taquino, de 81 anos, morreu em casa durante a tempestade, em Arabi, comunidade vizinha a Nova Orleans, nos Estado Unidos. A tragédia provocada pelo furacão, uma das piores catástrofes naturais da história do país, completa 20 anos nesta sexta-feira (29/8).

O corpo de Dorothy foi encontrado em 12 de setembro de 2005, mas permaneceu sem identificação até então. Ela foi enterrada junto a outras 83 vítimas desconhecidas, no memorial do Katrina, em Nova Orleans.

Leia também

A confirmação só veio em agosto deste ano, depois que a emissora local WWL decidiu investigar os casos de vítimas ainda sem nome. Entre eles estava o de uma mulher encontrada em Arabi, usando um colar com a inscrição “Escola Secundária Joseph Kohn”.

Foi então que o legista Ray Theriot reabriu o processo, revisou o caso e cruzou informações como registros de propriedade, contas de serviços públicos e documentos de carteira de motorista, todos em nome de Dorothy Taquino, encontrados no mesmo endereço onde o corpo estava.

Por fim, o legista comparou o colar com o diploma de ensino médio de Dorothy, garantindo a identificação correta. “Temos a pessoa certa. Não há dúvida”, afirmou Theriot à WWL.

À época da tragédia, os investigadores não conseguiram confirmar a identidade de Dorothy. A sobrinha, Jean Driggers, havia fornecido DNA, mas a amostra não foi suficiente.

Ao saber da confirmação de identidade, Jean disse sentir alívio por poder sepultar a tia no jazigo que a própria Dorothy escolheu, ainda em vida, em St. Bernard Parish, paróquia localizada na Louisiana, estado vizinho a Nova Orleans.

“Ela finalmente estará onde merece”, afirmou Jean.

Furacão Katrina

O furacão Katrina se formou em 23 de agosto de 2005, nas Bahamas, e atingiu a categoria 5 — o nível mais alto da escala Saffir-Simpson — quando cruzou o Golfo do México.

Em 29 de agosto de 2005, o Katrina tocou a costa perto de Nova Orleans, na Louisiana, atingindo também o Mississippi e o Alabama. Embora tenha chegado à terra como categoria 3, os efeitos foram devastadores.

O desastre mais grave aconteceu em Nova Orleans, onde diques federais romperam, alagando cerca de 80% da cidade. O sistema de proteção contra enchentes construído pelo governo federal falhou de maneira catastrófica.

Cerca de 1,4 mil a 1,8 mil pessoas morreram, a maioria em Nova Orleans, e mais de 1 milhão de pessoas precisaram ser deslocadas — o maior êxodo interno nos EUA desde a Grande Depressão.

No total, 29 vítimas do Katrina permanecem sem identificação.