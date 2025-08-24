24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

VÍDEO: evento no interior do Acre é marcado por apologia ao crime e presença de crianças embriagadas

O uso de garrafas de vidro no local, sem fiscalização adequada, aumentou o risco de ferimentos graves em caso de tumulto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um festival promovido pela Prefeitura de Tarauacá voltou-se fonte de preocupação e críticas ao ocorrer, neste sábado, na Praia do Rio Tarauacá: entre os episódios mais graves apurados pela reportagem da Contilnet, estavam apologia ao crime em meio ao público e a presença de crianças visivelmente embriagadas.

A festa, amplamente divulgada como “Festival de Praia 2025”, também denominado informalmente como “Lual”, com programação cultural diversificada para todas as idades, como shows regionais e celebrações da identidade local.

Todavia, a imagem cuidadosa criada pela prefeitura foi abalada por cenas preocupantes: vídeos obtidos pela reportagem mostram um indivíduo fazendo apologia ao crime em meio ao público, um comportamento que, além de reprovável, pode configurar ilegalidade e, ainda mais alarmante, crianças consumindo bebidas alcoólicas, algumas visivelmente intoxicadas.

O uso de garrafas de vidro no local, sem fiscalização adequada, aumentou o risco de ferimentos graves em caso de tumulto, e não houve controle efetivo sobre a entrada de pessoas armadas, segundo relatos.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.