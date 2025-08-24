VÍDEO: evento no interior do Acre é marcado por apologia ao crime e presença de crianças embriagadas

Um festival promovido pela Prefeitura de Tarauacá voltou-se fonte de preocupação e críticas ao ocorrer, neste sábado, na Praia do Rio Tarauacá: entre os episódios mais graves apurados pela reportagem da Contilnet, estavam apologia ao crime em meio ao público e a presença de crianças visivelmente embriagadas.

A festa, amplamente divulgada como “Festival de Praia 2025”, também denominado informalmente como “Lual”, com programação cultural diversificada para todas as idades, como shows regionais e celebrações da identidade local.

Todavia, a imagem cuidadosa criada pela prefeitura foi abalada por cenas preocupantes: vídeos obtidos pela reportagem mostram um indivíduo fazendo apologia ao crime em meio ao público, um comportamento que, além de reprovável, pode configurar ilegalidade e, ainda mais alarmante, crianças consumindo bebidas alcoólicas, algumas visivelmente intoxicadas.

O uso de garrafas de vidro no local, sem fiscalização adequada, aumentou o risco de ferimentos graves em caso de tumulto, e não houve controle efetivo sobre a entrada de pessoas armadas, segundo relatos.

Veja o vídeo: