Everson brilha, Atlético-MG elimina Flamengo e vai às quartas da Copa do Brasil

O Atlético-MG está nas quartas de final da Copa do Brasil! Nos pênaltis, o Galo eliminou o Flamengo, em jogo disputado na Arena MRV nesta quarta-feira (6).
Após o Galo vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo devolveu o placar com gol de Cebolinha e levou a partida para os pênaltis.
Nas penalidades, brilhou a estrela de Everson que defendeu as cobranças de Samuel Lino e ainda viu Wallace Yan isolar. O goleiro ainda bateu o último pênalti, que colocou o Galo nas quartas de final, em uma vitória por 4 a 3.
Como foi o jogo
O primeiro tempo começou equilibrado, mas foi o Flamengo que criou as principais chances, mesmo jogando fora de casa.
Precisando do resultado após ser derrotado na partida de ida, o Mengão assustou com Pedro em chute de fora da área. O Galo respondeu com Hulk, também finalizando de fora.
O gol rubro-negro não demorou para sair. Aos 20 minutos da primeira etapa, Plata encontrou lindo passe para Cebolinha, que cortou Natanael e bateu de bico para fazer um golaço na Arena MRV.
Inspirado, o camisa 11 voltou a assustar em cobrança de falta, quando bateu colocado e viu a bola passar perto do travessão de Rossi. O Flamengo ainda viu Evertton Araujo, Jorginho e Pedro criarem boas chances na primeira etapa, mas o segundo tento não saiu. Do outro lado, o Galo assustou com chute de Scarpa, que passou perto do gol de Rossi.
A segunda etapa começou com o Galo buscando o gol de empate. Rony recebeu de Cuello e bateu forte, mas Rossi defendeu com tranquilidade. Logo depois, foi a vez de Gustavo Scarpa acertar o travessão.
Pressionando, o Galo quase chegou ao empate com 15 minutos. Arana bateu forte e viu Rossi fazer grande defesa. No rebote, Hulk tentou de letra, mas o goleiro voltou a defender.
O Flamengo chegou pela primeira vez com 23 minutos, após boa jogada de Wallace Yan, a bola sobrou para Arrascaeta, que parou na defesa do Galo.
Após o susto, o Atlético voltou ao ataque pelo lado esquerdo. Cuello recebeu de Scarpa e bateu para Rossi espalmar. Na sobra, Hulk finalizou para fora do gol.
A principal chance do Flamengo na segunda etapa foi aos 36 minutos. Após cruzamento de Sául, Samuel Lino finalizou e a bola sobrou para Walace Yan, que, sem goleiro, cabeceou para fora do gol. Depois da oportunidade desperdiçada, o Mengão cresceu no jogo, mas não conseguiu marcar e o duelo foi para os pênaltis.
Nas penalidades, Júnior Alonso perdeu para o Galo. Do outro lado, porém, Samuel Lino parou em Everson e Wallace Yan isolou. Na última cobrança, Everson fez o gol da classificação alvinegra.
Próxima fase
Os vencedores da atual fase vão precisar aguardar para saber quem enfrenta quem nas quartas de final da competição.
Isso porque o chaveamento só será definido via sorteio realizado pela CBF.
Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil acontecem na semana de 27 de agosto (ida) e 11 de setembro (volta).
Próximos jogos
As duas equipes voltam a jogar no final de semana, em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro.
O Atlético encara o Vasco, em São Januário, no domingo (10).
Já o Flamengo recebe o Mirassol, no Maracanã, no sábado (9).