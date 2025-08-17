17/08/2025
Universo POP
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

Evo Morales vota em eleições presidenciais na Bolívia

Ex-presidente foi impedido de concorrer e formar partido político

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou a uma seção eleitoral em El Chapare, para votar após sua campanha por votos nulos na eleição presidencial.

Evo Morales vota em eleições na Bolívia • Reuters

Sem concorrer e impedido de formar um partido político, Morales, que governou o país por quase 14 anos, continua sendo uma força poderosa no cenário político da Bolívia.

O ex-líder enfatizou sua interpretação da anulação do voto como uma forma de participação política.

Morales está confinado em seu reduto em Chapare desde outubro de 2024, quando sua tentativa de concorrer novamente foi bloqueada em meio a contestações legais e um tenso impasse que ele descreveu como uma potencial tentativa de assassinato.

Apesar de se afastar da política formal, a influência de Morales se estende às regiões produtoras de coca da Bolívia. Durante sua presidência, ele expandiu o cultivo legal de coca de 12 mil hectares em Los Yungas para 22 mil hectares em Cochabamba, garantindo uma base de apoio entre os cocaleiros e consagrando a coca como planta sagrada na Constituição de 2009.

Mesmo quando os ex-integrantes do antigo partido de Morales, o Movimento ao Socialismo (MAS), Andronico Rodriguez e Eduardo del Castillo concorrem separadamente à presidência, Morales mantém um forte controlo sobre a sua base, mostrando a sua influência política duradoura.

As seções eleitorais abriram no domingo às 8h, horário local, e fecham às 16h, com os resultados iniciais previstos para depois das 21h. Os resultados oficiais completos devem ser divulgados em até sete dias. Os eleitores também elegerão todos os 26 senadores e 130 deputados, e as autoridades tomarão posse em 8 de novembro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.