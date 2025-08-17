Evo Morales vota em eleições presidenciais na Bolívia

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou a uma seção eleitoral em El Chapare, para votar após sua campanha por votos nulos na eleição presidencial.

Sem concorrer e impedido de formar um partido político, Morales, que governou o país por quase 14 anos, continua sendo uma força poderosa no cenário político da Bolívia.

O ex-líder enfatizou sua interpretação da anulação do voto como uma forma de participação política.

Morales está confinado em seu reduto em Chapare desde outubro de 2024, quando sua tentativa de concorrer novamente foi bloqueada em meio a contestações legais e um tenso impasse que ele descreveu como uma potencial tentativa de assassinato.

Apesar de se afastar da política formal, a influência de Morales se estende às regiões produtoras de coca da Bolívia. Durante sua presidência, ele expandiu o cultivo legal de coca de 12 mil hectares em Los Yungas para 22 mil hectares em Cochabamba, garantindo uma base de apoio entre os cocaleiros e consagrando a coca como planta sagrada na Constituição de 2009.

Mesmo quando os ex-integrantes do antigo partido de Morales, o Movimento ao Socialismo (MAS), Andronico Rodriguez e Eduardo del Castillo concorrem separadamente à presidência, Morales mantém um forte controlo sobre a sua base, mostrando a sua influência política duradoura.

As seções eleitorais abriram no domingo às 8h, horário local, e fecham às 16h, com os resultados iniciais previstos para depois das 21h. Os resultados oficiais completos devem ser divulgados em até sete dias. Os eleitores também elegerão todos os 26 senadores e 130 deputados, e as autoridades tomarão posse em 8 de novembro.