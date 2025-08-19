Evoney Fernandes é mais uma atração nacional confirmada no Festival da Farinha 2025

O tradicional Festival da Farinha, um dos eventos mais aguardados pelo povo do Juruá, promete ser ainda mais especial neste ano com a confirmação da presença da cantora Evoney Fernandes. A festa acontece no dia 30 de agosto, reunindo música, alegria e celebração das tradições regionais.

Organizadores convidam toda a população a participar do evento, que se consolidou como um símbolo de orgulho cultural da região. “Vai ser uma noite de muita música e alegria, celebrando juntos a nossa tradição”, destacam os promotores.

O festival é aberto ao público e os moradores e visitantes são incentivados a convidar amigos e familiares para viverem essa experiência única no coração do Juruá.