19/08/2025
Universo POP
Influenciadora brasileira mostra carne a mais de 200 dólares nos EUA: ‘Dobrou de preço’
Série de ‘Harry Potter’ da HBO escala irmãos Weasley; veja elenco
Ligação de Virginia para Neymar de madrugada revoltou Bruna Biancardi
Bruna Biancardi ignora polêmica e faz post após Amanda Kimberlly expor conversa
Receita brasileira de pirão é eleita um dos 10 melhores pratos do mundo
Coluna da Beth: sob encanto e elegância, Wolney Paiva e Lene Holanda dizem ‘sim’ no Terra Verde; VEJA FOTOS
Marília Mendonça tem material para 20 anos de lançamentos, diz empresário
Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial
Amanda Kimberlly se pronuncia e expõe conversa com Bruna Biancardi
Marina Ruy Barbosa surge pela primeira vez como Suzane von Richthofen em nova série

Evoney Fernandes é mais uma atração nacional confirmada no Festival da Farinha 2025

A festa acontece no dia 30 de agosto, reunindo música, alegria e celebração das tradições regionais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O tradicional Festival da Farinha, um dos eventos mais aguardados pelo povo do Juruá, promete ser ainda mais especial neste ano com a confirmação da presença da cantora Evoney Fernandes. A festa acontece no dia 30 de agosto, reunindo música, alegria e celebração das tradições regionais.

Cantor é a segunda atração nacional confirmada/Foto: Reprodução

Organizadores convidam toda a população a participar do evento, que se consolidou como um símbolo de orgulho cultural da região. “Vai ser uma noite de muita música e alegria, celebrando juntos a nossa tradição”, destacam os promotores.

O festival é aberto ao público e os moradores e visitantes são incentivados a convidar amigos e familiares para viverem essa experiência única no coração do Juruá.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.