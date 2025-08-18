Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza

Um vídeo inusitado envolvendo o cantor Evoney Fernandes e Henrique, da dupla Henrique & Juliano, está fazendo sucesso nas redes sociais. Nas imagens, Evoney aparece tirando a chave do carro de Henrique de um lugar nada convencional: de dentro da cueca do sertanejo.

A cena arrancou gargalhadas do público e rapidamente viralizou entre fãs e páginas de humor. Muitos internautas brincaram com a situação, destacando a intimidade e a irreverência entre os artistas.

O episódio entrou para a lista de momentos descontraídos do mundo sertanejo e mostra como, além da música, a espontaneidade também conquista os fãs.