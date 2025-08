Ex-aliada de Bolsonaro, senadora é vaiada em show do Roupa Nova

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), ex-aliada de Jair Bolsonaro, foi alvo de vaias durante o show da banda Roupa Nova, realizado na última sexta-feira (1º), em Campo Grande (MS).

Ao tentar interagir com os músicos no palco do espetáculo Simplesmente Roupa Nova, no Ondara Buffet, a parlamentar enfrentou resistência do público e teve sua fala interrompida diversas vezes.

Ao ser vaiada, Soraya disse que “está tudo certo, a gente vive numa democracia”. Ela só conseguiu concluir sua pergunta — sobre a canção Coração Pirata, tema da novela Rainha da Sucata (1990) — após intervenção dos artistas, que pediram respeito para que ela pudesse se manifestar.

Procurada pela coluna, a parlamentar não se manifestou. O espaço segue aberto.

Rompimento com Bolsonaro

A reação do público ocorreu após o rompimento da senadora com o bolsonarismo e suas críticas públicas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Eleita em 2018 com apoio de Bolsonaro, Soraya Thronicke (Podemos-MS) se afastou do ex-aliado e passou a questionar a condução do governo durante a pandemia. Defendeu o isolamento social, a vacinação em massa e se posicionou contra o chamado “tratamento precoce”.

Soraya integrou a CPI da Covid e também participou da CPMI dos atos de 8 de Janeiro, protocolando pedidos para investigar os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília. Em 2022, disputou a Presidência da República pelo União Brasil.