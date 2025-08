Ex-ator da Globo em coma induzido, família pede doação de sangue

O ator Maurício Silveira, de 48 anos, apresentou uma piora em seu estado de saúde e segue internado em coma induzido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele está em tratamento contra uma infecção após ter passado por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino.

Diante do agravamento do quadro, a família do artista fez um apelo por doações de sangue. Um vídeo publicado no Instagram traz o pedido.

Como ajudar: informações para doação de sangue

“Doação para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Paciente: Maurício da Silveira Ferreira. Qualquer tipo de sangue é válido. Hemorio. Rua Frei Caneca, 8 – Centro – Rio de Janeiro. Das 7:00 às 18:00 (segunda a domingo). Requisitos para doação: estar saudável; ter idade entre 16 e 69 anos; pesar mais de 50kg; ter repousado na noite anterior; não estar em jejum (evitar apenas alimentos gordurosos 4 horas antes da doação). Os doadores podem receber atestado médico para o trabalho”, diz o post.

A atriz Alexandra Xavier também reforçou o pedido: “Então, gente, infelizmente, no dia de hoje (31/7), o Mauricio teve uma piora e ele tá precisando de doação de sangue por urgência. Qualquer tipo sanguíneo é válido, tá? Quem por algum acaso de saúde ou questões de saúde não puder doar, repassa esse vídeo pra quem possa doar. Isso também já ajuda pra caramba. E eu conto com vocês. Bora junto que ele vai sair dessa. Vou deixar as informações de doação aqui no vídeo, na legenda. Bora lá!”.

Maurício Silveira ficou conhecido por seus trabalhos na TV, com participações em novelas da Globo, como Cobras & Lagartos, Faça Sua História e Insensato Coração, além de produções na Record TV, incluindo a novela Balacobaco e a série Reis. Segundo a assessoria do Hospital Municipal Lourenço Jorge, o ator está em estado grave.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.