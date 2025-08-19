19/08/2025
Universo POP
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos

Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA

Dayana Costa, que caiu de 12 metros de altura e teve a coluna fraturada, superou prognósticos e vive uma vida cheia de fé e gratidão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Há 11 anos, o sonho da brasileira Dayana Costa de ser uma bailarina de circo se transformou em um pesadelo. Durante uma apresentação nos Estados Unidos, a estrutura em que ela e outras sete artistas se penduravam pelo cabelo despencou de 12 metros de altura. O grave acidente causou múltiplas fraturas, incluindo toda a coluna, costelas, joelhos, cotovelo e pulso. O prognóstico dos médicos era de que ela jamais voltaria a andar.

Hoje, no entanto, Dayana celebra sua vida como uma sucessão de milagres. Após ficar paralisada por meses, ela se lembra de um dia em que, após uma fisioterapia, sentiu a força para colocar o pé no chão e se levantar sozinha, chocando sua família e os médicos. Outros milagres foram a cura de uma fratura no pescoço sem a necessidade de cirurgia e a maternidade. Apesar do alto risco, ela deu à luz três filhos saudáveis, provando que a fé e a união da família foram essenciais em sua jornada.

Reprodução

Apesar das sequelas e das dores, Dayana não retornou à vida no circo e se dedica à sua família. Curiosamente, seus filhos, Bárbara, Thiago e Camila, seguem os passos dos pais, com atividades circenses. A ex-bailarina celebra sua história como um exemplo de que o amor, a fé e a união familiar são a base para transformar a dor em esperança.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.