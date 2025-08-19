Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA

Há 11 anos, o sonho da brasileira Dayana Costa de ser uma bailarina de circo se transformou em um pesadelo. Durante uma apresentação nos Estados Unidos, a estrutura em que ela e outras sete artistas se penduravam pelo cabelo despencou de 12 metros de altura. O grave acidente causou múltiplas fraturas, incluindo toda a coluna, costelas, joelhos, cotovelo e pulso. O prognóstico dos médicos era de que ela jamais voltaria a andar.

Hoje, no entanto, Dayana celebra sua vida como uma sucessão de milagres. Após ficar paralisada por meses, ela se lembra de um dia em que, após uma fisioterapia, sentiu a força para colocar o pé no chão e se levantar sozinha, chocando sua família e os médicos. Outros milagres foram a cura de uma fratura no pescoço sem a necessidade de cirurgia e a maternidade. Apesar do alto risco, ela deu à luz três filhos saudáveis, provando que a fé e a união da família foram essenciais em sua jornada.

Apesar das sequelas e das dores, Dayana não retornou à vida no circo e se dedica à sua família. Curiosamente, seus filhos, Bárbara, Thiago e Camila, seguem os passos dos pais, com atividades circenses. A ex-bailarina celebra sua história como um exemplo de que o amor, a fé e a união familiar são a base para transformar a dor em esperança.

