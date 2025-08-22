22/08/2025
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”

Aos 25 anos, a ex-vendedora do Brás afirma estar bem resolvida com sua escolha e destaca foco no trabalho

A ex-BBB Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, voltou a falar sobre sua vida pessoal e revelou que, aos 25 anos, ainda não teve relações sexuais. Em entrevista ao portal Leo Dias durante uma festa organizada por João Silva no Morumbi, em São Paulo, nesta quinta-feira (21/8), a ex-participante do BBB24 disse que continua aguardando o “momento certo”.

“Isso vai acontecer no momento certo. Mas beijei na boca…”, brincou Beatriz.

Durante o reality da TV Globo, Beatriz já havia surpreendido ao afirmar que era virgem. Agora, reforçou que não encara a decisão como um problema e que não sente pressa.

“Bem resolvida”

Beatriz explicou que não tem a intenção de seguir regras rígidas, como casar virgem, mas sim de respeitar seus próprios sentimentos.

“Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Não achei ainda a pessoa certa para me entregar. Mas acredito que no momento certo isso vai acontecer”, afirmou.

Segundo a ex-BBB, a pressão social sobre o tema não a incomoda.

“Sou muito tranquila com isso, sabia? Muito resolvida. Tem gente que acha estranho, mas sempre fui focada no trabalho. Essa parte de relacionamento eu levo de forma tranquila e não tenho que reclamar”, completou.

Beijos, polêmicas e redes sociais

A festa também rendeu outros assuntos quentes: a apresentadora Cariúcha, do Fofocalizando, foi flagrada aos beijos com João Augusto Liberato, filho de Gugu. O momento foi registrado pelo influenciador Lucas Guimarães, que brincou com a situação:

“Ela entrega os outros e eu entrego ela”.

O vídeo circulou nas redes sociais e movimentou os comentários sobre o evento, que ainda reuniu outros famosos.

Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet

