ex-bbb-lucas-buda-exibe-antes-e-depois-da-perda-de-peso:-“10-kg-em-15-dias”

Com acompanhamento nutricional e treinos personalizados, ele celebrou os resultados da transformação física e o início de uma nova fase em sua vida

O ex-BBB Lucas Buda, participante do Big Brother Brasil 24, impressionou seus seguidores no Instagram ao mostrar uma mudança drástica em seu físico. O influenciador e professor contou que precisou de apenas 15 dias para eliminar 10 kg, transformação que impactou positivamente sua autoestima.

Lucas afirmou que não tinha problemas com a aparência até sair do reality e se deparar com uma série de críticas, o que o fez mudar até o comportamento em relação ao próprio corpo. “Vocês sabem que eu não gosto de me expor. No BBB eu não tinha problema com meu corpo, mas após sair de lá e me deparar com uma enxurrada de comentários sobre meu corpo/aparência eu decidi me preservar e de lá pra cá, nunca mais apareci publicamente sem camisa, uma forma de evitar…”, iniciou.

Veja as fotos Lucas BudaReprodução: Instagram @lucasbuda Ex-BBB Lucas BudaReprodução: Instagram @grouphave_ Lucas BudaReprodução: Instagram @lucasbuda

Leia Também

Além da questão estética, Buda explicou que passou a enfrentar dificuldades no dia a dia devido ao sobrepeso: “A realidade é que tarefas que antes eram fáceis começaram a se tornar difíceis: amarrar o sapato, jogar capoeira, jogar futebol… meu corpo começou a ficar disfuncional, e aí foi hora de procurar ajuda.”

Ele contou que sua nutricionista deu início ao acompanhamento alimentar, indo até sua casa para conferir as marmitas preparadas conforme o plano que ela elaborou, totalmente adaptado à sua rotina. Ela também cuidou da aplicação de medicamentos e da reposição de nutrientes em falta no organismo. Paralelamente, um personal trainer passou a auxiliá-lo com treinos personalizados, ajustados à sua realidade.

Ao ver os resultados, Buda comemorou: “O resultado foi 10.1 kg em 15 dias com ganho de massa magra e redução de gordura corporal e visceral. É só o começo de uma nova fase da minha vida!”