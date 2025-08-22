Ex-CEO flagrado com amante em show gastou R$ 1,3 milhão no OnlyFans

Ex-CEO da Astronomer, o empresário Andy Byron, de 44 anos, viu a carreira e a vida pessoal desmoronarem em questão de dias. O ponto de virada aconteceu em 16 de julho, durante um show do Coldplay, em Boston. Casado, Byron foi flagrado ao lado da colega de trabalho Kristin Cabot na câmera do beijo — quadro em que casais são incentivados a se beijar.

Visivelmente constrangidos, os dois se afastaram rapidamente, mas o episódio viralizou ainda mais quando Chris Martin ironizou do palco: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”.

Três dias depois, Byron pediu demissão do cargo de CEO, decisão confirmada pelo conselho da empresa. A crise pessoal também avançou: sua esposa, Megan Kerrigan Byron, retirou o sobrenome dele das redes sociais e deixou a casa em Northborough, mudando-se para o Maine.

Agora, um novo capítulo da história começa. Isso porque uma reportagem do RadarOnline revelou que, antes mesmo do flagra, Byron havia gasto cerca de US$ 250 mil (mais de R$ 1,3 milhão) em conteúdos no OnlyFans.

A modelo Sophie Rain confirmou que parte desse valor — cerca de US$ 40 mil — foi para sua conta. Segundo ela, Byron chegou a avisar que era casado. “Tudo bem, a maior parte dos caras com quem converso são casados”, teria respondido.

Já a atriz Camilla Araujo afirmou que os pagamentos do ex-executivo se estenderam a várias criadoras. “Vi todos os recibos. Não foi apenas com uma, mas com várias garotas”, contou.

De promissor executivo da tecnologia a protagonista de um dos maiores escândalos do ano, Andy Byron acabou se tornando personagem de memes e piadas que sintetizam sua queda em tempo recorde.