Ex de Preta Gil gera polêmica com 1º post após morte da cantora

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, voltou às redes sociais nesse domingo (3/8), cerca de duas semanas após a morte da cantora.

No Instagram, ele publicou uma série de fotos acompanhadas da legenda: “Firme e seguro”. A postagem, no entanto, gerou grande repercussão negativa, com críticas de seguidores. Antes de desativar os comentários, Godoy chegou a responder algumas mensagens de forma direta e até irônica.

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer. Em sua biografia, lançada no início deste ano, a artista revelou ter descoberto, durante o tratamento, que o então marido mantinha um relacionamento extraconjugal com sua ex-stylist.

Rodrigo Godoy e Preta Gil posam juntos e sorridentes, em 2018

Preta Gil e Rodrigo Godoy foram casados de 2015 a 2023

Preta Gil e o ex, Rodrigo Godoy

Preta Gil e Rodrigo Godoy

Preta Gil e Rodrigo Godoy

Nos comentários da nova publicação, internautas chegaram a acusar Godoy de insensibilidade, ao que ele respondeu de maneira ríspida: “Para de falar merda, mulher!”.

A repercussão fez com que o personal trainer optasse por limitar as interações na postagem.