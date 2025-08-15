15/08/2025
Ex-diretor da PRF é condenado a pagar quase R$ 550 mil

Silvinei Vasques foi condenado por uso político da corporação durante as eleições de 2022

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi condenado a pagar uma multa de mais de R$ 500 mil por uso político da instituição durante as eleições de 2022. A decisão unânime da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região reverteu a absolvição que havia sido dada em primeira instância.

Segundo a corte, entre as razões para a condenação estão a entrega de uma camisa com o número do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, em uma cerimônia oficial, a convocação de servidores para eventos partidários e a publicação de mensagens com “pedido explícito de voto” nas redes sociais.

O tribunal considerou que as ações de Silvinei mobilizaram a estrutura e recursos da PRF, o que caracteriza o uso da máquina pública e viola o princípio da impessoalidade. A multa aplicada corresponde a 24 vezes a remuneração que ele recebia na época, totalizando R$ 546.631,92, além da proibição de contratar com o poder público por quatro anos.

Silvinei Vasques também é réu no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de participar da tentativa de golpe de Estado.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fonte: Agência Brasil

Redigido por Contilnet.

