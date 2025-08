Ex-Flamengo leva soco na cara em briga generalizada em amistoso

O duelo de pré-temporada entre Betis e Como não teve nada de amistoso. A partida desta quarta-feira ficou marcada por uma briga generalizada entre jogadores dos dois times, e o zagueiro Natan, revelado pelo Flamengo, acabou levando a pior.

O brasileiro foi atingido por um soco do próprio colega de time, o marroquino Abde Ezzalzouli. Na tentativa de atingir um adversário, Abde acertou o rosto de Natan.

A briga, que aconteceu no início do segundo tempo, começou quando, durante uma discussão, o espanhol Pablo Fornals, do Betis, deu um tapa na cara do argentino Máximo Perrone, que revidou imediatamente.

Natan, que estava conversando com o italiano Patrick Cutrone, correu em direção a Perrone e se atracou com o rival, enquanto outros jogadores se juntavam à confusão. Camisa 5 do Como, o também italiano Edoardo Goldaniga segurou Natan, e Abder Ezzalzouli correu para tentar atingir o rival, mas acabou acertando um soco no rosto do colega.

Fornals e Perrone foram expulsos da partida após a briga. O amistoso, disputado no Estádio Municipal de La Línea de la Concepción, em Cádiz, terminou 3 a 2 para o Como.

👊 Punches thrown! Huge scenes here in a pre-season friendly between Real Betis and Como in La Linea, Spain, by Gibraltar!

Former #WHUFC’s Pablo Fornals with the first slap… then former #WatfordFC & Colombus Crew’s Cucho Hernandez out of nowhere!#realbetiscomo #crew96 pic.twitter.com/qRkZCOsKHK

— Mark | Guiri Granadinista (@G_Granadinista) August 6, 2025