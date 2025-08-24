Ex-intérprete do Bozo desabafa sobre vício em drogas: “Cracolândia”

O ator Marcos Fiel, que deu vida ao palhaço Bozo na televisão, abriu o jogo em uma recente entrevista ao podcast Olhar Cínico e falou sobre o uso de entorpecentes nos anos 1980, período em que interpretava o famoso personagem infantil.

Questionado pelos apresentadores sobre quais substâncias utilizava, Marcos contou que começou fumando maconha ainda muito jovem, mas acabou se viciando em drogas mais pesadas depois que passou a trabalhar na TV.

Um vício leva ao outro

O apresentador do podcast perguntou se ele acreditava que havia uma espécie de glamourização do uso de drogas nos anos 80, e Marcos confirmou:

“É aquela coisa do passe livre. Você vai no banheiro, tem alguém usando, aí você não usa e alguém fala: [‘E aí, não vai usar?]’”

Sem citar nomes, o ator afirmou que foi outro intérprete do Bozo quem o apresentou a essas substâncias.

“O que me levou foi o meio [televisivo em que vivia] (…) eu me deixei levar, gostei da coisa. Sempre é falado e é verdade: uma puxa a outra. Você começa fumando um cigarro, daqui a pouco você está fumando uma maconha, daqui a pouco crack”, desabafou.

Chegou a parar na Cracolândia

Marcos Fiel explicou que iniciou com cigarro e bebidas alcoólicas até chegar a drogas mais pesadas, como o crack.

Ele revelou ainda que chegou a frequentar a Cracolândia antes de conseguir se livrar do vício e retomar sua vida longe dos entorpecentes.