19/08/2025
Ex-jogador de seleção é encontrado morto em casa aos 40 anos

Tendai Ndoro, que defendeu o Zimbábue, teve a morte confirmada pelo clube sul-africano Orlando pirates

O clube de futebol sul-africano Orlando Pirates confirmou na segunda-feira (18) a morte do ex-jogador Tendai Ndoro, de 40 anos. O atacante, que defendeu a seleção do Zimbábue, foi encontrado morto em sua casa, em Joanesburgo, na África do Sul.

Olivier Ebanga/Anadolu Agency/Getty Images

Em suas redes sociais, o clube expressou as “sentidas condolências à sua família, amigos e entes queridos durante este momento difícil”. Tendai Ndoro jogou no Orlando Pirates entre 2015 e 2017 e teve passagens por outras equipes, como Ajax Cape Town. Ele disputou 14 partidas pela seleção do Zimbábue.

