Ex-jogador de seleção é encontrado morto em casa aos 40 anos

O clube de futebol sul-africano Orlando Pirates confirmou na segunda-feira (18) a morte do ex-jogador Tendai Ndoro, de 40 anos. O atacante, que defendeu a seleção do Zimbábue, foi encontrado morto em sua casa, em Joanesburgo, na África do Sul.

Em suas redes sociais, o clube expressou as “sentidas condolências à sua família, amigos e entes queridos durante este momento difícil”. Tendai Ndoro jogou no Orlando Pirates entre 2015 e 2017 e teve passagens por outras equipes, como Ajax Cape Town. Ele disputou 14 partidas pela seleção do Zimbábue.

Orlando Pirates Football Club is deeply saddened to learn of the passing of our former striker, Tendai Ndoro (2015–2017). The club extend heartfelt condolences to his family, friends, and loved ones during this difficult time. ⚫⚪🔴⭐#OrlandoPirates#OnceAlways pic.twitter.com/hJQzjWgxe5 — Orlando Pirates (@orlandopirates) August 18, 2025

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.