Ex-jogador Raí passa por cirurgia e atualiza fãs sobre recuperação

O ex-jogador de futebol Raí anunciou nesta terça-feira (12/8) que foi submetido a uma cirurgia para colocação de prótese no quadril.
Em publicação nas redes sociais, ele tranquilizou os fãs ao afirmar que “ocorreu tudo bem”.
A imagem compartilhada mostra o ex-atleta ao lado das filhas Emanuella, Noáh e Raíssa no hospital.
“Saindo da cirurgia. Prótese de quadril. Correu tudo bem”, escreveu Raí na legenda da foto tirada no quarto onde se recupera.
A postagem recebeu diversas mensagens de apoio e carinho de seguidores e amigos famosos.
Entre os comentários, Sarah Oliveira desejou “Boa recuperação”, enquanto Regina Casé mandou: “Que corra tudo bem e breve! Beijos querido”. Samuel Rosa também enviou uma mensagem afetuosa: “Breve recuperação, irmão”.
