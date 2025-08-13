12 de agosto de 2025
Ex-jogador Raí passa por cirurgia e atualiza fãs sobre recuperação

O ex-jogador de futebol Raí anunciou nesta terça-feira (12/8) que foi submetido a uma cirurgia para colocação de prótese no quadril.

Em publicação nas redes sociais, ele tranquilizou os fãs ao afirmar que “ocorreu tudo bem”.

A imagem compartilhada mostra o ex-atleta ao lado das filhas Emanuella, Noáh e Raíssa no hospital.

“Saindo da cirurgia. Prótese de quadril. Correu tudo bem”, escreveu Raí na legenda da foto tirada no quarto onde se recupera.

Famosos desejaram melhoras

A postagem recebeu diversas mensagens de apoio e carinho de seguidores e amigos famosos.

Entre os comentários, Sarah Oliveira desejou “Boa recuperação”, enquanto Regina Casé mandou: “Que corra tudo bem e breve! Beijos querido”. Samuel Rosa também enviou uma mensagem afetuosa: “Breve recuperação, irmão”.

 

