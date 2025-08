Ex-modelo sofre queimaduras graves ao tentar matar parasita no rosto

Brandi Glanville, ex-modelo e conhecida por sua participação no reality show “Real Housewives of Beverly Hills”, contou aos fãs que sofreu queimaduras sérias no rosto após tentar um método caseiro para combater um parasita que, segundo ela, estaria causando um efeito de “derretimento” em sua pele.

Em um vídeo publicado no TikTok, a estrela de 52 anos apareceu com o rosto bastante avermelhado e irritado, especialmente na região do queixo, bochechas e nariz. “Eu sei que estou atraente”, brincou, completando com ironia: “Boas notícias. Você não precisa mais gastar rios de dinheiro com peelings e lasers”.

Brandi explicou que aplicou um creme depilatório com o objetivo de “irritar” o parasita, ao qual deu o nome de “Caroline”, em referência a uma rival do reality show.

Alerta e histórico do problema

Depois da repercussão do vídeo, a ex-modelo voltou às redes para fazer um alerta aos seguidores, aconselhando que ninguém deixe o produto na pele por mais de sete minutos — como ela fez — para evitar queimaduras graves.

“Truques de beleza (este é bom, mas faça um teste em uma área). Eu fiz 7 minutos e estou pegando fogo, então não faça 7 minutos, também queimou a pele solta dos meus braços e custa 7 dólares”, escreveu.

O problema com o parasita não é recente. Em dezembro, Brandi revelou que estava lidando com o organismo que estaria afetando seu rosto. Quatro meses depois, precisou ser hospitalizada por causa dos sintomas.

“Minha cabeça e pescoço não se mexeram por quatro horas esta manhã. Eu não conseguia sair da cama. Liguei para o 911, fiz uma viagem adorável na ambulância e agora estou neste lugar incrível depois de ficar quatro horas sentada em uma cadeira de rodas na sala de espera”, contou anteriormente no X.

De acordo com a ex-modelo, o tratamento e as despesas médicas chegaram à casa dos seis dígitos, o que a teria deixado sem recursos financeiros.

