Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em SP dirigindo Lamborghini receptado

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi preso por policiais militares, na madrugada deste domingo (31/8), quando trafegava com um carrão de luxo, contra o qual havia queixa de apropriação indébita.
O flagrante ocorreu na Ponte Cidade Jardim, zona oeste da capital paulista, onde o Lamborghini Gallardoss guiado por Tarso foi flagrado trafegando sem as placas fixadas.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Reprodução/Insstagram2 de 3
Carrão acumula dívida milionário
Divulgação/PM3 de 3
Piloto guiava carrão sem placas fixadas
Divulgação/PM
“O condutor ao perceber a fiscalização, tentou recolocar as placas, mas foi contido pelos policiais”, diz trecho de nota da PM.
Ao consultarem informações sobre o carrão de luxo, os PMs constataram que ele tinha um registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso, desde 2013, além de contar com R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e multas.
Leia também
-
Assalto em SP: ladrões de carro-forte usavam roupas da Polícia Civil
-
Ladrões trocam tiros com seguranças de carro-forte na Grande SP. Vídeo
-
Vídeo: máquina de obra cai no meio da rua e quase acerta carro em SP
-
Gato Preto tentou agredir vítima após causar acidente de carro em SP
O carrão também está registrado em nome de uma empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira, acrescentou a PM.
O ex-piloto foi encaminhado ao 14º DP, onde foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.