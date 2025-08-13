Ex-presidente do Peru pede ajuda de Lula em “guerra” contra corrupção

O ex-presidente do Peru Pedro Castillo, acusado de tentativa de golpe de Estado em 2022, convocou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o e outros líderes regionais a “entrar em guerra” contra a corrupção e o crime. A declaração aconteceu nessa segunda-feira (11/8), durante nova audiência de seu julgamento.

Na sessão, Castillo pediu ajuda de governos na América Latina contra problemas que abalam países da região, incluindo o Peru, agora governado pela presidente conservadora Dina Boluarte.

“Daqui, eu convoco Petro [presidente da Colômbia] e os presidentes do Chile [Gabriel Boric], Bolívia [Luis Arce] e Brasil [Lula]: vamos à guerra, agora mesmo. Mas uma guerra para acabar com o crime e a corrupção”, declarou o ex-presidente na prisão de Barbadillo, onde permanece em prisão preventiva.

Castillo insistiu em sua inocência, afirmando que não há provas que o vinculem aos crimes de rebelião, abuso de autoridade e perturbação da ordem pública imputados pelo Ministério Público.

Ele está preso desde 2022, acusado de buscar um autogolpe de Estado. Na época, o ex-presidente tentava escapar da terceira moção de vacância no Parlamento — equivalente ao impeachment no Brasil. Chegou a dissolver o Congresso peruano e convocar novas eleições, uma prática permitida pela Constituição do país, mas foi destituído da presidência mesmo assim.

O ex-presidente enfrentava problemas de governabilidade, já que a oposição dominava o Parlamento, e também era acusado de corrupção e lavagem de dinheiro.