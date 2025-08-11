Ex-time de John Textor é retirado da Liga Europa pelo CAS; entenda

O Crystal Palace viveu momentos mágicos nos últimos meses, ao conquistar os títulos da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra. Entretanto, o clube sofreu uma derrota na Justiça e, mesmo com a vaga assegurada na Liga Europa, disputará a Liga Conferência.
O Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) indeferiu o recurso do Palace e decidiu que o Nottingham Forest ocupa o lugar dos rivais.
Crystal Palace vence Liverpool e é campeão da Supercopa da Inglaterra
Eze marcou o tento do título aos 16 minutos da etapa inicial
Crystal Palace foi campeão da Copa da Inglaterra 2025
Sarra ficou de cueca em campo após puxão do adversário
Além dos Eagles, o Lyon também faz parte da empresa de Textor e é um dos time que vai disputar o campeonato europeu de segundo escalão. Mesmo que o Crystal Palace não faça mais parte do conglomerado, o CAS analisou que o empresário estadunidense teve participação fundamental para a classificação do time inglês no período avaliado pela UEFA.
Por conta dessa situação, o Tribunal retirou os atuais campeões da Supercopa da Inglaterra da Europa Liga e colocar o Forest, que ficou na 7ª colocação.