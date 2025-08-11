12 de agosto de 2025
Ex-time de John Textor é retirado da Liga Europa pelo CAS; entenda

O Crystal Palace viveu momentos mágicos nos últimos meses, ao conquistar os títulos da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra. Entretanto, o clube sofreu uma derrota na Justiça e, mesmo com a vaga assegurada na Liga Europa, disputará a Liga Conferência.

O Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) indeferiu o recurso do Palace e decidiu que o Nottingham Forest ocupa o lugar dos rivais.

Além dos Eagles, o Lyon também faz parte da empresa de Textor e é um dos time que vai disputar o campeonato europeu de segundo escalão. Mesmo que o Crystal Palace não faça mais parte do conglomerado, o CAS analisou que o empresário estadunidense teve participação fundamental para a classificação do time inglês no período avaliado pela UEFA.

Por conta dessa situação, o Tribunal retirou os atuais campeões da Supercopa da Inglaterra da Europa Liga e colocar o Forest, que ficou na 7ª colocação.

