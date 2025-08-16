Exames de Bolsonaro mostram imagem residual de infecções pulmonares, esofagite e gastrite, diz boletim médico

16/08/2025
Boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, em Brasília, neste sábado (16) informa que os exames realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro mostraram um quadro de infecções pulmonares, esofagite e gastrite.

Segundo o documento, os exames evidenciaram “imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração”.

“A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo”, diz o boletim médico.

A recomendação dos médicos é de que o ex-presidente siga com tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração.

Bolsonaro deixou a prisão domiciliar mais cedo para realizar coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia abdominal. Ele já deixou o local, e não falou com a imprensa.

Segundo seus advogados, o ex-presidente tem apresentado refluxo e soluços. Os exames deverão durar entre seis e oito horas.

Bolsonaro após realizar exames em Brasília — Foto: Adriano Machado/Reuters

Prisão domiciliar

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A medida foi imposta por Moraes porque o ex-presidente é suspeito de atuar, junto com o filho Eduardo, para tentar interferir no processo em que é réu por golpe de Estado.

Sua saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele liberou a realização de exames, mas cobrou a apresentação de atestado de comparecimento ao Hospital DF Star em Brasília.

Julgamento em setembro

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro a primeira sessão de julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro é acusado pela PGR como “principal articulador, maior beneficiário e autor” das ações voltadas à ruptura do Estado Democrático de Direito para se manter no poder mesmo com a derrota para Lula (PT) em 2022.

Eles são acusados dos crimes de

  • Organização criminosa armada: pratica o crime quem lidera organização de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com uso de armas, caracterizada pela divisão de tarefas, visando cometer crimes;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito:acontece quando alguém tenta com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais;
  • Golpe de Estado: fica configurado quando uma pessoa tenta depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído;
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União: ocorre quando alguém age para destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima;
  • Deterioração de patrimônio tombado: o crime fica caracterizado quando alguém age para destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial.

As penas máximas para crimes atribuídos a Bolsonaro podem levar a uma condenação de 43 anos de prisão. Os ministros do STF também definem as penas.

Veja abaixo a íntegra do boletim médico

“O ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star hoje, às 9:00hs, para investigação de quadro recente de febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços. Realizou exames laboratoriais e de imagem sob supervisão da equipe médica. Os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo. Deverá seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração, sendo liberado às 13h58”.

