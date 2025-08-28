Exclusivo: Faustão recebe alta após passar por dois transplantes

Faustão recebeu alta do hospital, na manhã desta quinta-feira (28/8). Em novo boletim médico, obtido com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, o Einstein Hospital Israelita anunciou a decisão dos médicos e revelou os próximos passos do tratamento do apresentador.

“Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados”, começou a nota.

E completou: “Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”, encerrou o texto.