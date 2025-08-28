28/08/2025
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre

Exclusivo: Faustão recebe alta após passar por dois transplantes

Faustão recebeu alta do hospital, na manhã desta quinta-feira (28/8). Em novo boletim médico,  obtido com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, o Einstein Hospital Israelita anunciou a decisão dos médicos e revelou os próximos passos do tratamento do apresentador.

“Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados”, começou a nota.

E completou: “Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”, encerrou o texto.

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

