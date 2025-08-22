Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

A apresentadora Cariúcha, conhecida como a “eterna Garota da Laje”, e João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu, movimentaram as redes sociais após serem flagrados em clima de romance durante uma festa em São Paulo.

O encontro aconteceu na noite de quinta-feira (22), no aniversário de João Silva, filho de Faustão, realizado no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. O vídeo do momento foi registrado pelo influenciador Lucas Guimarães, que compartilhou a cena em tom de brincadeira. Nas imagens, Cariúcha e João Augusto aparecem trocando um beijo apaixonado.

Apesar da repercussão, fontes ligadas à apresentadora garantem que os dois não passaram a noite juntos, mas já teriam marcado um novo encontro. Pessoas próximas afirmaram ainda que Cariúcha está bastante interessada no rapaz, com quem foi apresentada por meio da assessora dele.

Nas filmagens, Cariúcha chega a tentar interromper a gravação ao perceber a câmera, colocando a mão na frente. João, por sua vez, aparece com a boca manchada de batom vermelho após o beijo. A cena rapidamente viralizou e gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais.

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redação ContilNet Notícias