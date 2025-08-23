23/08/2025
Universo POP
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista

“Exemplar”: quem era o policial assassinado por preso em delegacia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
“exemplar”:-quem-era-o-policial-assassinado-por-preso-em-delegacia

O assassinato do policial civil Mayson Viana de Freitas (foto em destaque), de 38 anos, dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, na tarde dessa sexta-feira (22/8), provocou comoção entre colegas e moradores do estado. O agente foi morto a tiros por um preso que conseguiu tomar sua arma durante a apresentação na unidade.

Mayson integrava a turma de 2018 da Polícia Civil do Amapá e atuava com destaque na região sul do estado. Colegas de trabalho descrevem o policial como dedicado, respeitado entre os pares e comprometido com a profissão.

Leia também

4 imagensLucas de Sousa NonatoPolicial civil Mayson Viana de FreitasFechar modal.1 de 4

bandido que matou policial mantém família refém por mais de 15h

Reprodução2 de 4

Lucas de Sousa Nonato

Divulgação3 de 4

Policial civil Mayson Viana de Freitas

Reprodução4 de 4

Segundo relatos de amigos, era um profissional discreto, mas firme no exercício da função e possuía um forte senso de responsabilidade com a população que atendia.

“Era um servidor exemplar, daqueles que honram a instituição. Sua morte é uma perda irreparável para a segurança pública do Amapá”, disse um colega da Polícia Civil, que preferiu não ser identificado.

Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) prestou solidariedade à família e afirmou que todas as forças estão mobilizadas para a prisão do autor do crime.

O crime

Mayson foi baleado após o preso Lucas de Sousa Nonato conseguir se apossar de sua arma e atirar várias vezes dentro da delegacia.

Após o crime, o suspeito fugiu, invadiu uma residência e mantém uma mulher e uma criança reféns há mais de 15 horas. A região segue cercada por forças de segurança, que trabalham para encerrar o sequestro e prender o criminoso.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.