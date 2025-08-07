Exército e Aeronáutica reforçam segurança no aeroporto de Rio Branco para chegada de Lula

Militares do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira estão posicionados no Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre, como parte do esquema de segurança que antecede a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado. A visita está marcada para esta quarta-feira (8).

A movimentação militar tem chamado atenção de quem passa pelo terminal. Tropas e viaturas já podem ser vistas nas imediações do aeroporto, em preparação para garantir a segurança do chefe do Executivo federal durante sua permanência na capital acreana.

A agenda oficial do presidente ainda não foi divulgada pelo Palácio do Planalto, mas há expectativa de que ele participe de compromissos institucionais e inaugurações no estado.

Esta é a primeira visita de Lula ao Acre desde que reassumiu a presidência em janeiro de 2023. O reforço da segurança segue protocolos adotados em deslocamentos presidenciais pelo país, especialmente em áreas estratégicas como aeroportos e vias de acesso.