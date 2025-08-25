25/08/2025
Expert detalha os perigos de armazenar ovos na porta da geladeira

A criação da geladeira transformou a forma como vivemos e consumimos os alimentos. Desde a invenção da primeira máquina de refrigeração, em 1856, pelo australiano James Harrison, a conservação dos produtos tornou-se cada vez mais sofisticada. Mas será que sabemos organizar e armazenar as compras de forma adequada e segura para a saúde?

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a nutricionista Cibele Santos esclarece algumas dúvidas comuns sobre o uso correto da geladeira, sobretudo nos cuidados com os alimentos que ficam na porta do eletrodoméstico. Segundo ela, um erro frequente é colocar os ovos nesse compartimento.

A nutricionista alerta que a porta da geladeira é ideal para itens menos sensíveis à temperatura

“A porta da geladeira é a parte mais quente devido à exposição ao calor toda vez que é aberta. Por isso, é importante armazenar alimentos que são mais resistentes a temperaturas ligeiramente mais altas. Embora muitos refrigeradores venham com suportes para os ovos nessa região, o ideal é armazená-los na parte principal da geladeira”, alerta.

Saiba quais alimentos nunca devem ser armazenados na porta da geladeira

A especialista revela que, assim como os ovos, os laticínios podem se deteriorar mais rapidamente nesse local, comprometendo o sabor e representando potenciais riscos à saúde.

As carnes também não devem ser organizadas na porta do refrigerador Segundo a expert, os vegetais devem ser mantidos no interior da geladeira As frutas deterioram mais rapidamente quando são organizadas no corpartimento externo do refrigerador

Assim como o ovo, o leite pode estragar em temperatura ambiente

Pexels2 de 4

As carnes também não devem ser organizadas na porta do refrigerador

Getty Images3 de 4

Segundo a expert, os vegetais devem ser mantidos no interior da geladeira

JillWellington/Pixabey4 de 4

As frutas deterioram mais rapidamente quando são organizadas no corpartimento externo do refrigerador

Evgenyatamanenko/Getty Images

“Outro ponto de atenção está em colocar carnes na porta dos refrigerados. O aumento da temperatura pode resultar em crescimento bacteriano, aumentando o risco de intoxicação alimentar“, explica Cibele Santos. 

Frutas e vegetais também merecem cuidado. De acordo com a nutricionista, a ideia de conservá-los na porta é totalmente contraproducente. “Eles podem murchar ou estragar mais rapidamente devido à desidratação causada pela variação do termômetro nessa região”, avalia.

Condimentos, sucos e refrigerantes são os produtos indicados para serem armazenados na porta da geladeira

Em resumo, Cibele explica que a porta serve para itens menos sensíveis à temperatura, enquanto as partes internas da geladeira são mais adequadas para alimentos que exigem refrigeração constante para garantir a vida útil.

“Esse local é mais propício para organizar os condimentos, como ketchup, maionese ou mostarda. Bebidas, como sucos e refrigerantes, também não sofrem alteração de sabor e são bem preservados”, esclarece.

