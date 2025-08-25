expert-detalha-os-perigos-de-armazenar-ovos-na-porta-da-geladeira

A criação da geladeira transformou a forma como vivemos e consumimos os alimentos. Desde a invenção da primeira máquina de refrigeração, em 1856, pelo australiano James Harrison, a conservação dos produtos tornou-se cada vez mais sofisticada. Mas será que sabemos organizar e armazenar as compras de forma adequada e segura para a saúde?

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a nutricionista Cibele Santos esclarece algumas dúvidas comuns sobre o uso correto da geladeira, sobretudo nos cuidados com os alimentos que ficam na porta do eletrodoméstico. Segundo ela, um erro frequente é colocar os ovos nesse compartimento.

A nutricionista alerta que a porta da geladeira é ideal para itens menos sensíveis à temperatura

“A porta da geladeira é a parte mais quente devido à exposição ao calor toda vez que é aberta. Por isso, é importante armazenar alimentos que são mais resistentes a temperaturas ligeiramente mais altas. Embora muitos refrigeradores venham com suportes para os ovos nessa região, o ideal é armazená-los na parte principal da geladeira”, alerta.

Saiba quais alimentos nunca devem ser armazenados na porta da geladeira

A especialista revela que, assim como os ovos, os laticínios podem se deteriorar mais rapidamente nesse local, comprometendo o sabor e representando potenciais riscos à saúde.

Assim como o ovo, o leite pode estragar em temperatura ambiente

As carnes também não devem ser organizadas na porta do refrigerador

Segundo a expert, os vegetais devem ser mantidos no interior da geladeira

As frutas deterioram mais rapidamente quando são organizadas no corpartimento externo do refrigerador

“Outro ponto de atenção está em colocar carnes na porta dos refrigerados. O aumento da temperatura pode resultar em crescimento bacteriano, aumentando o risco de intoxicação alimentar“, explica Cibele Santos.

Frutas e vegetais também merecem cuidado. De acordo com a nutricionista, a ideia de conservá-los na porta é totalmente contraproducente. “Eles podem murchar ou estragar mais rapidamente devido à desidratação causada pela variação do termômetro nessa região”, avalia.

Condimentos, sucos e refrigerantes são os produtos indicados para serem armazenados na porta da geladeira

Em resumo, Cibele explica que a porta serve para itens menos sensíveis à temperatura, enquanto as partes internas da geladeira são mais adequadas para alimentos que exigem refrigeração constante para garantir a vida útil.

“Esse local é mais propício para organizar os condimentos, como ketchup, maionese ou mostarda. Bebidas, como sucos e refrigerantes, também não sofrem alteração de sabor e são bem preservados”, esclarece.

