12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Explosão em fábrica na região metropolitana de Curitiba deixa nove mortos

A informação foi confirmada pela empresa responsável

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Nove pessoas morreram na explosão que atingiu uma fábrica em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. Havia a expectativa de localizar possíveis sobreviventes, mas a situação se agravou ao longo do dia.

Segundo a Polícia Científica, as buscas concentravam-se na tentativa de encontrar restos mortais dos funcionários que estavam desaparecidos. No início da noite, veio a confirmação de que os nove colaboradores considerados desaparecidos morreram na explosão. A informação foi confirmada oficialmente pela empresa Enaex, responsável pela fábrica. As investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.

Explosão em fábrica na região metropolitana de Curitiba deixa nove mortos/Foto: Reprodução

Até o momento, não é possível determinar o que provocou a explosão, que não era parte de nenhuma atividade programada. A empresa afirmou estar colaborando com as autoridades e que já iniciou o atendimento psicológico às famílias das nove vítimas fatais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, a Polícia Científica dará continuidade ao trabalho de identificação dos corpos, por meio da coleta de material genético e exames de DNA.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a área da estrutura que explodiu tinha cerca de 25 metros quadrados e, no local, restou apenas uma cratera. O espaço era utilizado por funcionários no processo de envase de explosivos, uma atividade que envolve o uso de explosões planejadas e controladas.

Paralelamente às investigações, a Defesa Civil de Quatro Barras está avaliando os danos estruturais causados em imóveis no entorno da fábrica. Devido à intensidade da explosão, pelo menos 100 solicitações de vistoria foram registradas, a maioria em residências afetadas pelo impacto da onda de choque. Entre os principais danos relatados estão telhados que cederam ou quebraram e vidros trincados ou estilhaçados.

Já o trabalho de identificação das vítimas por meio de exames de DNA deve seguir a partir desta quarta-feira (13). As buscas por restos mortais no local da explosão foram interrompidas na noite desta terça-feira (12).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.