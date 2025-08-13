Explosão em fábrica na região metropolitana de Curitiba deixa nove mortos

Segundo a Polícia Científica, as buscas concentravam-se na tentativa de encontrar restos mortais dos funcionários que estavam desaparecidos. No início da noite, veio a confirmação de que os nove colaboradores considerados desaparecidos morreram na explosão. A informação foi confirmada oficialmente pela empresa Enaex, responsável pela fábrica. As investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.

Até o momento, não é possível determinar o que provocou a explosão, que não era parte de nenhuma atividade programada. A empresa afirmou estar colaborando com as autoridades e que já iniciou o atendimento psicológico às famílias das nove vítimas fatais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, a Polícia Científica dará continuidade ao trabalho de identificação dos corpos, por meio da coleta de material genético e exames de DNA.