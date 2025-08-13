Explosão em fábrica na região metropolitana de Curitiba deixa nove mortos

Nove pessoas morreram na explosão que atingiu uma fábrica em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. Havia a expectativa de localizar possíveis sobreviventes, mas a situação se agravou ao longo do dia.
Segundo a Polícia Científica, as buscas concentravam-se na tentativa de encontrar restos mortais dos funcionários que estavam desaparecidos. No início da noite, veio a confirmação de que os nove colaboradores considerados desaparecidos morreram na explosão. A informação foi confirmada oficialmente pela empresa Enaex, responsável pela fábrica. As investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.
Até o momento, não é possível determinar o que provocou a explosão, que não era parte de nenhuma atividade programada. A empresa afirmou estar colaborando com as autoridades e que já iniciou o atendimento psicológico às famílias das nove vítimas fatais.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, a Polícia Científica dará continuidade ao trabalho de identificação dos corpos, por meio da coleta de material genético e exames de DNA.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a área da estrutura que explodiu tinha cerca de 25 metros quadrados e, no local, restou apenas uma cratera. O espaço era utilizado por funcionários no processo de envase de explosivos, uma atividade que envolve o uso de explosões planejadas e controladas.
Paralelamente às investigações, a Defesa Civil de Quatro Barras está avaliando os danos estruturais causados em imóveis no entorno da fábrica. Devido à intensidade da explosão, pelo menos 100 solicitações de vistoria foram registradas, a maioria em residências afetadas pelo impacto da onda de choque. Entre os principais danos relatados estão telhados que cederam ou quebraram e vidros trincados ou estilhaçados.
Já o trabalho de identificação das vítimas por meio de exames de DNA deve seguir a partir desta quarta-feira (13). As buscas por restos mortais no local da explosão foram interrompidas na noite desta terça-feira (12).