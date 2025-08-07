Expoacre 2025: audiência histórica na transmissão do ContilNet, Orna Audiovisual e Top Mídia

A cobertura oficial da Expoacre 2025, realizada pelo ContilNet em parceria com a Orna Audiovisual e a Top Mídia, foi um verdadeiro fenômeno de audiência e engajamento nas plataformas digitais.

A transmissão teve o apoio da Sem Fronteiras, internet mais rápida do Acre, além da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que junto com a Honda Grupo Star, vão sortear uma Moto Start 160 zero km no final do ano em parceria com o ContilNet.

Com uma estrutura robusta de transmissão ao vivo e produção multiplataforma, a iniciativa alcançou números impressionantes e elevou o padrão de cobertura de eventos no estado.

Durante os nove dias da feira, conteúdos transmitidos e produzidos ultrapassaram a marca de 45 milhões de visualizações, consolidando um dos maiores alcances digitais já registrados em eventos no estado.

A cobertura reuniu grandes nomes do audiovisual local, profissionais da imprensa, influenciadores digitais e marcas de peso — que viram na transmissão uma oportunidade estratégica de visibilidade.

Nas redes sociais, foram mais de 30 milhões de visualizações. No Instagram, entre posts e reels, foram mais de 700 produções.

O ContilNet também apostou na produção de conteúdo em outra rede social. Com um perfil recém-criado no TikTok, o portal conseguiu emplacar mais de 1 milhão de visualizações por lá, isso em apenas 9 dias.

Outra rede social que também recebeu conteúdos da Expoacre foi o Facebook. Ao todo, foram mais de 1 milhão de visualizações no perfil oficial do ContilNet.

Além da exibição ao vivo dos principais momentos da Expoacre — incluindo os shows, rodeio, bastidores e entrevistas — o projeto contou com ativações de marcas importantes, que foram atendidas com profissionalismo e criatividade ao longo de toda a programação. Na lista, o ContilNet, a Orna e a TopMidia atenderam mais de 20 marcas consolidadas no mercado acreano.

A presença de influenciadores digitais também foi um diferencial, impulsionando ainda mais o engajamento nas redes sociais e ampliando o alcance da cobertura para além das fronteiras do Acre.

Outro destaque foi o trabalho incansável da redação do ContilNet, que realizou uma cobertura jornalística grandiosa e completa. A equipe acompanhou de perto cada etapa da feira, produziu reportagens em tempo real, entrevistou autoridades, artistas e visitantes, além de alimentar o site e as redes com conteúdo de qualidade e agilidade. Foram mais de 300 matérias produzidas durante os 9 dias.

“No nosso site, todo material produzido rendeu mais de 10 milhões de acesso. Ou seja, 1 milhão de acesso por dia. Um recorde absoluto que coloca o ContilNet como um dos sites mais acessados da Região Norte”, disse o editor-chefe do site, Matheus Mello.

“O sucesso da transmissão consolida a parceria entre ContilNet, Orna Audiovisual e Top Mídia como uma das mais relevantes no setor de comunicação e eventos do Acre, e abre caminho para novos projetos de grande porte nos próximos meses”, disse a sócia-proprietária do ContilNet, Wania Pinheiro.

Agora, a expectativa é que em 2026 o ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual e a Top Mídia, volte a marcar presença na Expoacre com ainda mais força, entregando uma cobertura ainda maior e mais inovadora. A meta é repetir — e superar — o sucesso deste ano, quebrando novos recordes de audiência e consolidando de vez o trio como referência na transmissão de grandes eventos no Acre.

Veja o nosso resumo: