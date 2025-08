Expoacre 2025 registrou apenas 10 ocorrências policiais em seis noites de feira, diz PM

A Polícia Militar do Acre (PMAC) registrou 10 ocorrências durante as seis primeiras noites da Expoacre 2025, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (1). Os registros incluem casos de tráfico de entorpecentes, rixa, corrupção de menores, cumprimento de mandado de prisão, porte de arma branca e uso de arma proibida.

De acordo com a corporação, a cavalgada realizada no sábado (26) e a abertura da feira transcorreram sem ocorrências. Os primeiros casos foram registrados no domingo (27), com três notificações: porte de drogas, uso de soco inglês e prisão em decorrência de mandado judicial.

Na segunda-feira (28), foram atendidas ocorrências de rixa e corrupção de menores. Na terça-feira (29), a PM identificou porte e consumo de entorpecentes. A quarta-feira (30) concentrou o maior número de registros até o momento, com quatro casos: duas vias de fato, um dano associado ao uso de drogas e uma ocorrência de tráfico. Na quinta-feira (31), foi registrada uma ocorrência por porte de arma branca. O balanço foi divulgado ao site A Gazeta.

Mais de 180 policiais atuam por noite no Parque de Exposições Wildy Viana, incluindo efetivo de apoio, policiamento ordinário, especializadas e equipes fixas distribuídas no espaço da feira.