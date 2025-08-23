Expulso da PCDF por balear criança no trânsito é preso por homicídio

O ex-policial civil do Distrito Federal Silvio Moreira Rosa, que estava foragido por um homicídio cometido em 2016, foi preso nesta sexta-feira (22/8), em Samambaia Sul.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o crime ocorreu em Águas Lindas (GO). Ainda de acordo com a corporação, uma denúncia anônima deu conta sobre a localização do acusado e as características do veículo em que ele se encontrava.

Uma equipe do GTOP 31 foi até o lugar onde localizou o indivíduo dentro de um automóvel, aguardando a esposa desembarcar. Ainda de acordo com a corporação, ele não resistiu à prisão.

Segundo o mandado de prisão contra Silvio Rosa, expedido pela vara judicial de Cocalzinho (GO), pelo crime de homicídio qualificado, ele ainda tem 10 anos e 10 meses de prisão a cumprir. O condenado foi encaminhado até a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

Discussão no trânsito

O ex-policial civil é o mesmo que, em 2017, baleou Luís Guilherme, após uma discussão de trânsito, na BR-070, na altura de Águas Lindas. Na época, a vítima tinha apenas seis anos. Ele foi demitido da PCDF um ano e sete meses depois.

No dia do crime, a família de Luís Guilherme e o policial estavam parados em um congestionamento que se formou na BR-070 por conta de reparos na via. O agente policial de custódia, que estava prestes a se aposentar, se irritou com o pai do garoto, que teria cortado a fila de veículos parados.

Silvio Moreira Rosa sacou a pistola e abriu fogo contra o carro onde estava a família. Um dos três disparos atravessou a cadeirinha, entrou pelas costas e se alojou no pulmão de Luís Guilherme.